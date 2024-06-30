* WESTJET- ISSUES ADDITIONAL CANCELLATIONS AMID THIRD DAY OF AMFA STRIKE
* WESTJET A ANNULÉ 410 VOLS SUPPLÉMENTAIRES CETTE NUIT, POUR UN TOTAL DE PLUS DE 800 VOLS DEPUIS L'ANNONCE DU PRÉAVIS DE GRÈVE.
* LES ANNULATIONS DE WESTJET S'ACCOMPAGNENT DU STATIONNEMENT D'AVIONS SUPPLÉMENTAIRES, LA COMPAGNIE RÉDUISANT SA FLOTTE À ENVIRON 32 QUEUES ACTIVES.
* WESTJET- OPÉRERA UN CALENDRIER RÉDUIT AVEC LA FLOTTE RESTANTE POUR TOUTE LA DURÉE DE L'ACTION SYNDICALE Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur les compagnies :