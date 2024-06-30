* WESTJET - LA GREVE DE L'AMFA SE POURSUIT, PROVOQUANT D'AUTRES ANNULATIONS ET PERTURBANT PLUS DE 49 000 VOYAGEURS AU COURS DU LONG WEEK-END DE JUILLET
* WESTJET - CONTINUE DE CHERCHER UNE SOLUTION
* WESTJET A ANNULÉ UN TOTAL DE 407 VOLS AFIN DE MAINTENIR LA STABILITÉ DE SES OPÉRATIONS.
* WESTJET- CONTINUERA DE STATIONNER DES AVIONS JUSQU'À LA FIN DE LA SOIRÉE ET DEMAIN DIMANCHE 30 JUIN 2024
* WESTJET S'EFFORCE DE RÉDUIRE EN TOUTE SÉCURITÉ SA FLOTTE OPÉRATIONNELLE À ENVIRON 30 APPAREILS D'ICI DEMAIN SOIR. Texte source pour Eikon : Couverture supplémentaire de l'entreprise :