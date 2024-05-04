* WESTJET : WESTJET ÉMET UN AVIS DE LOCK-OUT DE 72 HEURES À SON SYNDICAT DES OPÉRATIONS TECHNIQUES, L'AMFA
* WESTJET : A LA SUITE DE L'AVIS DE LOCK-OUT D'AUJOURD'HUI, UN ARRET DE TRAVAIL POURRAIT AVOIR LIEU DES LE MARDI 7 MAI 2024, A 12 HEURES, A MOINS QU'UN ACCORD NE SOIT CONCLU.
* WESTJET : LE GROUPE PRENDRA TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES POUR GÉRER LES IMPACTS DANS LA MESURE DU POSSIBLE,
WESTJET : LE GROUPE PRENDRA TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES POUR GÉRER LES IMPACTS AUTANT QUE POSSIBLE, * WESTJET : LES IMPACTS PEUVENT INCLURE LE DÉBUT DES PRÉPARATIONS POUR OPÉRER UN HORAIRE RÉDUIT.
* WESTJET : LES IMPACTS PEUVENT INCLURE LA GESTION PROACTIVE DES CHANGEMENTS ET DES ANNULATIONS, AFIN D'ASSURER LA CAPACITÉ DE COMMUNIQUER AVEC LES CLIENTS AVANT LEUR VOL.
* WESTJET : FOURNIR DES OPTIONS FLEXIBLES DE CHANGEMENT ET D'ANNULATION POUR CEUX QUI SOUHAITENT PRENDRE D'AUTRES DISPOSITIONS. Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur l'entreprise :