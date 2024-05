Onex Corporation, avec ses filiales, gère et investit des capitaux dans ses fonds de capital-investissement, ses stratégies de crédit privé et ses stratégies liquides pour le compte d'actionnaires, d'investisseurs institutionnels et de clients fortunés. La société opère dans deux secteurs : L'investissement et la gestion d'actifs. Le secteur des investissements et le secteur de la gestion d'actifs. Le secteur de l'investissement se consacre à l'investissement du capital d'Onex. Le segment de la gestion d'actifs comprend les activités de gestion d'actifs fournies par la société pour soutenir ses stratégies de capital-investissement et de crédit, ainsi que ses fonctions d'entreprise. Ses deux principales activités sont le capital-investissement et le crédit. Dans le domaine du capital-investissement, la société lève des fonds auprès d'investisseurs tiers, ou de partenaires limités, et les investit, avec son propre capital d'investissement, par le biais des fonds de ses plateformes de capital-investissement, Onex Partners et ONCAP. Dans le domaine du crédit, elle lève et investit des capitaux dans le cadre de plusieurs stratégies de crédit privé, de crédit public et d'actions publiques.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds