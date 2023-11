(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Andrada Mining Ltd - Société africaine d'exploitation de métaux technologiques avec un portefeuille d'actifs miniers et d'exploration en Namibie - Annonce la réception de 25 millions USD et l'émission associée d'actions, de notes de prêt convertibles et de bons de souscription dans le cadre du paquet de financement annoncé le 15 août, avec des fonds conseillés par Orion Resource Partners. Explique que les 25 millions USD comprennent une redevance sur l'étain non garantie de 12,5 millions USD, une souscription d'actions de 2,5 millions USD pour environ 30,5 millions d'actions, et une note de prêt convertible non garantie de 10 millions USD. Elle précise que 12,5 millions USD (provenant de la redevance) sont affectés à l'augmentation de la production d'étain dans la mine phare d'Uis en Namibie et que le solde de 12,5 millions USD devrait permettre d'accélérer les flux de revenus du lithium et du tantale à la suite des résultats des forages et des étapes franchies au cours de l'année civile actuelle.

Quantum Exponential Group PLC - Société d'investissement en technologie quantique basée à Londres - annonce la conversion de son investissement de 450 000 GBP dans Universal Quantum Ltd en échange de l'émission de 84 nouvelles actions au prix de conversion de 5 319,47 pence chacune. Après la clôture du tour de table, la société procédera à un fractionnement des actions à raison de 1 pour 1 000, ce qui donnera un actionnariat final de 84 000 actions.

Pressure Technologies PLC - Société d'ingénierie basée à Sheffield, Angleterre - Annonce la finalisation du refinancement de la dette et l'octroi de warrants annoncés le 24 octobre. La société a officiellement signé la documentation juridique avec Rockwood Strategic PLC et Peter Gyllenhammar AB, tous deux actionnaires principaux, concernant un nouveau prêt à terme de 1,5 million de livres sterling. La facilité a été entièrement tirée et a été utilisée pour rembourser un prêt bancaire en cours d'environ 0,9 million de livres sterling à Lloyds Banking Group, pour régler les coûts de transaction et pour fournir une marge de manœuvre supplémentaire pour le fonds de roulement. Dans le cadre de cette facilité, les prêteurs ont reçu environ 1,9 million de bons de souscription d'actions à 32 pence chacun. Les bons de souscription peuvent être exercés à tout moment au cours des cinq années suivant le tirage de la facilité.

Online Blockchain PLC - Société de recherche et développement sur la blockchain basée à Londres - Vend une partie de sa participation dans ADVFN PLC pour 71 377 GBP. Le produit sera utilisé pour le fonds de roulement général. Ajoute qu'OBC est maintenant intéressé par environ 3,1 millions d'actions ADVFN, soit 6,6 % de son capital social émis. Cette participation a une valeur de marché actuelle d'environ 411 876 GBP.

AMTE Power PLC - développeur et fabricant de cellules de batteries lithium-ion et sodium-ion basé à Londres - conclut un accord de souscription conditionnelle pour lever 2,5 millions de livres sterling à 1,7 pence par action auprès de Pinnacle International Venture Capital Ltd. En outre, annonce d'un accord de placement pour lever 400 000 GBP supplémentaires à 0,5 pence par action et une facilité de prêt convertible de 200 000 GBP avec Pinnacle. Explique que tout montant avancé à AMTE dans le cadre de la facilité de prêt convertible réduira le montant disponible dans le cadre de l'accord de souscription d'un montant correspondant. Le placement et la facilité de prêt convertible ont pour but de fournir au groupe un fonds de roulement suffisant jusqu'à la conclusion de l'accord de souscription.

DCI Advisors Ltd - investisseur et développeur dans le secteur des complexes résidentiels - conclut un accord de prêt complémentaire de 350 000 euros avec un actionnaire de DCI afin de fournir un fonds de roulement supplémentaire. Cet actionnaire a accordé un premier prêt en avril. Combinés aux prêts d'actionnaires annoncés précédemment, tous les prêts d'actionnaires devraient totaliser jusqu'à 3,0 millions d'euros. Cinq prêts précédents s'élevaient à 350 000 euros chacun et deux prêts provenant de fonds gérés par le même actionnaire s'élevaient à 330 000 dollars au total. Les six premiers prêts accordés jusqu'en septembre ont des conditions identiques et sont d'une durée de 12 mois avec un taux d'intérêt de 12 %. L'entreprise a l'intention de les rembourser grâce au produit de la vente d'actifs. Le nouveau prêt d'actionnaire et celui annoncé le 6 octobre ont des conditions identiques aux prêts précédents, sauf qu'il n'y a pas de droit de remboursement anticipé.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

