Online Blockchain maintient ADVFN à distance

Online Blockchain PLC - Société de recherche et développement de blockchain basée à Londres - Vend une partie de sa participation dans ADVFN PLC pour 256 340 livres sterling dans une série de transactions. Depuis fin mars, Online Blockchain a vendu 1,1 million d'actions de l'opérateur londonien de sites web d'informations financières pour les investisseurs privés. Ces actions ont été vendues au prix de 24,3 pence chacune. Elle détient désormais 3,5 millions d'actions ADVFN, soit une participation de 7,7 %. "La société n'a plus d'influence significative sur ADVFN et sa participation dans ADVFN est donc traitée comme un investissement sans lien de dépendance", indique Online Blockchain.

Global Ports Holding PLC - opérateur de ports de croisière - Le chiffre d'affaires pour l'année se terminant en mars a augmenté de 66%, passant de 128,4 millions de dollars à 213,4 millions de dollars. Le nombre de passagers est passé de 2,4 millions à 9,2 millions. Pour le seul dernier trimestre, le nombre de passagers s'élève à 2,4 millions, contre 900 000 un an plus tôt. Le chiffre d'affaires trimestriel passe de 21,2 millions USD à 39,5 millions USD. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement augmente fortement chaque année pour atteindre 13,5 millions USD au dernier trimestre, contre 2,6 millions USD, ce qui permet au chiffre pour l'ensemble de l'année de grimper à 72,7 millions USD contre 7,0 millions USD. "Le lancement programmé de nouveaux navires de croisière dans l'année à venir signifie que le nombre de postes d'amarrage disponibles dans l'ensemble de la flotte de croisière mondiale atteindra des sommets historiques en 2024, et lorsqu'il est combiné avec les taux d'occupation de l'industrie atteignant les niveaux pré-Covid-19, l'industrie sera propulsée vers de nouveaux sommets passionnants. Les modèles de réservation de l'industrie ont été reconstruits selon les normes du marché au cours des 12 derniers mois, et toutes les grandes compagnies de croisières ont signalé des tendances de réservation record pour 2023", ajoute la compagnie.

Cizzle Biotechnology Holdings PLC - Développeur de diagnostics basé à Londres - Note que la finalisation du rapprochement entre Conduit Pharmaceuticals et la société Murphy devrait avoir lieu en 2023. Murphy dépose un dossier réglementaire aux États-Unis, selon Cizzle. Cizzle est en train de vendre à Conduit 5% d'intérêt économique dans la commercialisation de l'AZD1656. Cet actif traite les maladies inflammatoires pulmonaires et cardiovasculaires.

Advanced Oncotherapy PLC - London-based particle therapy for cancer treatment - Reçoit GBP125,000 montant dû dans le cadre des accords de prêts convertibles garantis conclus avec les investisseurs et les directeurs. La société indique qu'elle a reçu 6,3 millions de livres sterling de la part des investisseurs dans le cadre de l'emprunt convertible garanti. Elle indique également que la date de remboursement de la facilité de crédit de 10 millions de livres sterling avec Credit Suisse AG a été reportée au 4 septembre. "Le report de la date de remboursement du prêt permettra à l'entreprise de concentrer ses ressources financières sur le processus d'examen stratégique", indique l'entreprise.

Pembridge Resources PLC - société minière avec des investissements en Colombie-Britannique, Canada - Les actions de Minto Metals Corp ont été suspendues à Toronto. L'organisme canadien de surveillance, l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, a interrompu la négociation des actions en raison de "nouvelles imminentes".

Vast Resources PLC - société minière basée à Londres avec des projets en Roumanie et au Zimbabwe - déclare avoir rassemblé la documentation pour une extension des remboursements de prêts dus à Mercuria Energy Trading SA et A&T Investments Sarl. La dette totale due à ces deux sociétés s'élève à 7,7 millions de livres sterling et le remboursement est prévu pour mercredi. Vast vise une prolongation jusqu'à la fin du mois de juin afin d'avoir le temps de finaliser le règlement des revendications historiques au Zimbabwe. "La société peut confirmer qu'Andrew Prelea, son directeur général, se trouve actuellement au Zimbabwe, où la société finalise la récupération de la parcelle historique de 129 400 diamants bruts conservés en lieu sûr à la Reserve Bank of Zimbabwe, conformément à l'ordonnance de la Haute Cour en faveur de la société", ajoute Vast.

Conroy Gold & Natural Resources PLC - société d'exploration et de développement aurifère centrée sur l'Irlande et la Finlande - Se félicite des découvertes d'or à haute teneur lors des travaux de tranchée sur le site de Mines Royal en Irlande du Nord. Elle indique également qu'un programme de forage a commencé pour suivre les résultats. "Il est très encourageant de confirmer la source rocheuse de la minéralisation aurifère à haute teneur et d'identifier de l'or dans une brèche de quartz à plus de trente-cinq mètres dans la même zone cible. Ce programme de tranchées a encore mis en évidence le potentiel de cette zone, avec d'autres zones aurifères identifiées dans des veines de quartz et des goujures de faille, ainsi que dans la brèche de quartz à haute teneur initialement découverte ", déclare Richard Conroy, président du conseil d'administration de la société.

