Online Blockchain Plc est une société de recherche et de développement de blockchain. L'activité principale de la société et de ses filiales est celle d'un incubateur et d'un investisseur dans des entreprises de l'Internet et de l'information, des développeurs, des administrateurs et des dépositaires de blockchains et de cryptomonnaies. Elle opère à travers deux segments : la fourniture de services de gestion et autres. Le segment autre comprend l'exploitation minière, le réseau Umbria Bridge et la publicité. La Société se concentre sur le développement de la technologie blockchain. La Société s'engage à établir des entreprises liées à la blockchain, en utilisant l'expertise technologique interne de la Société et en travaillant avec des partenaires pour créer une demande des clients et un intérêt pour les projets de la Société. La société détient également une participation dans ADVFN Plc (ADVFN). L'activité principale d'ADVFNs est le développement et la fourniture d'informations financières, principalement via Internet, les services de recherche et le développement et l'exploitation de sites Internet auxiliaires.