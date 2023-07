(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Ormonde Mining PLC - axée sur l'évaluation et l'exécution de nouvelles opportunités, détient actuellement une participation de 20 % dans l'exploration des métaux de la batterie Peak Nickel Ltd - Demande l'approbation des investisseurs pour se retirer de l'AIM et d'Euronext Growth. Cette décision fait suite à une proposition d'investissement dans la société d'exploration cotée à Toronto, TRU Precious Metals Corp. TRU recherche de l'or et du cuivre dans la ceinture aurifère centrale de Terre-Neuve, au Canada. Ormonde va acquérir une participation initiale de 36,2 % dans TRU par le biais d'une souscription privée de 60 millions d'actions de TRU à 0,05 CAD par action, pour un montant total de 3 millions CAD, soit environ 1,8 million GBP. Cette opération constituerait une prise de contrôle inversée en vertu des règles de cotation, de sorte qu'un document d'admission pour le groupe élargi serait nécessaire. Cela prendrait "beaucoup de temps et d'argent". "Le conseil d'administration a estimé que l'ampleur des activités de la société ne justifiait pas la charge financière importante que représenterait un document d'admission à la cote de l'AIM et d'Euronext Growth. Cette décision permet également à l'investissement dans TRU d'être réalisé dans les délais impartis pour l'exécution de la transaction", déclare Ormonde. L'assemblée générale extraordinaire est convoquée pour le 25 août.

----------

Online Blockchain PLC - Société de recherche et de développement basée à Londres - Lance le test de l'assistant d'intelligence artificielle Synthia. Online Blockchain déclare : "Synthia, un assistant d'intelligence artificielle fonctionnant grâce aux technologies Open AI, a été conçu pour décharger les personnes occupées des tâches fastidieuses et leur permettre de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée dans le cadre de leur travail et de leurs loisirs. Avec la possibilité d'interagir avec les IA Synthia d'autres personnes, la planification d'appels, de réunions et de réservations ne sera qu'un début".

----------

Litigation Capital Management Ltd - gestionnaire d'actifs spécialisé dans les solutions de financement des litiges - prend note d'un récent arrêt de la Cour suprême du Royaume-Uni dans l'affaire PACCAR Inc & Ors v Competition Appeal Tribunal & Ors, Case ID : 2021/0078. L'arrêt concerne les accords de financement des litiges. LCM confirme que la décision n'aura qu'un impact très limité, voire aucun impact, sur ses portefeuilles d'investissements dans les litiges. "La société n'a eu aucune implication ou obligation de financement en relation avec l'affaire en question", explique-t-elle. En fait, elle pourrait bien tirer profit de la décision en gagnant de nouvelles parts de marché, compte tenu du manque de diversité chez certains de ses concurrents. "Nous étions pleinement conscients des risques posés par la décision en cours et nous sommes convaincus qu'elle n'aura pas d'impact négatif sur les rendements de nos portefeuilles d'investissement ou sur notre modèle d'entreprise au Royaume-Uni", déclare Patrick Moloney, PDG de la société.

----------

GreenRoc Mining PLC - société minière, qui a des activités au Groenland - Le preneur éventuel d'Amitsoq a demandé du concentré de graphite et des échantillons pour ses propres travaux d'essai. La société déclare : "Le graphite proviendra du traitement antérieur du minerai de graphite d'Amitsoq par ProGraphite en 2021 et 2022 et comprendra du concentré de graphite, du concentré de graphite purifié et du graphite sphérique. L'entreprise susceptible d'exploiter le gisement, dont l'identité ne peut être divulguée, a demandé l'échantillon afin d'effectuer ses propres tests de vérification". L'échantillon en vrac de minerai de graphite prélevé en septembre dernier est en phase finale de traitement en Allemagne. "L'objectif de ce travail est de fournir un concentré de graphite pour répondre aux besoins de GreenRoc en matière de tests complémentaires, de disposer d'un matériau prêt à être analysé par des clients potentiels de l'industrie et de comprendre les meilleures options de traitement du minerai. Le matériau concentré issu de cet exercice devrait être disponible cet automne", précise GreenRoc. L'évaluation de l'impact environnemental et l'évaluation de l'impact social progressent, et les résultats sont attendus pour l'année prochaine. L'évaluation économique préliminaire progresse également, et les résultats sont attendus pour cet automne. Alba Mineral Resources PLC, qui détient 45 % de GreenRoc, prend acte de l'annonce.

----------

Arrow Exploration Corp - société pétrolière et gazière ayant des projets en Colombie et au Canada - déclare que le puits CN-2 en Colombie "a rencontré de multiples intervalles contenant des hydrocarbures". "Arrow a terminé les tests du puits CN-2 dans la formation Ubaque qui contient environ 60 pieds de réserves nettes de pétrole", ajoute la société. "Les réponses des diagraphies de la formation Ubaque sont très similaires dans les puits CN-1 et CN-2. C'est pourquoi la société a décidé de procéder directement à la perforation et à la production du puits Ubaque dans le puits CN-2. Les objectifs de forage de la société et les opportunités de recomplétion à l'avenir".

----------

Panther Metals PLC - société spécialisée dans l'exploration minière au Canada - Mise à jour des notes de Fulcrum Metals PLC. Fulcrum indique que les données aéroportées nouvellement acquises et les données magnétiques et électromagnétiques antérieures sur l'ensemble du bloc de claims Big Bear ont considérablement amélioré la prospectivité de la propriété. Darren Hazelwood, directeur général de Panther, déclare : "Le programme d'exploration accéléré mené à Big Bear, qui débouchera sur une proposition de programme de forage à l'automne, s'avère très fructueux. L'augmentation des anomalies et des cibles prioritaires souligne le potentiel de cette ceinture de roches vertes". Panther détient une redevance nette de fonderie de 2 % sur l'actif.

----------

SDX Energy PLC - Pétrole et gaz axés sur l'Égypte et le Maroc - Obtention d'un financement pour augmenter la production de gaz au Maroc. Signale un accord de prêt convertible syndiqué avec Aleph Finance Ltd pour un montant maximum de 3,3 millions USD, dont 2 millions USD tirés et immédiatement utilisés pour réduire l'encours de la dette envers la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, payer les prestataires de services pour accélérer la campagne de forage au Maroc et pour les besoins généraux de l'entreprise. SDX ajoute : "Le prêt convertible permet à la société de faire progresser ses activités vers une stratégie de transition énergétique, tout en poursuivant le processus de vente de ses actifs égyptiens en vue de créer de la valeur pour les actionnaires."

----------

Silverwood Brands PLC - Société d'investissement londonienne ciblant les secteurs de l'alimentation, de l'alimentation biologique, du bien-être, de l'art de vivre et des loisirs - a reçu une notification de procédure judiciaire de la part de Lush Cosmetics Ltd et Cosmetic Warriors Ltd, connues ensemble sous le nom de Lush. L'action porte sur le transfert d'actions de Lush à Silverwood qui n'étaient pas "conformes à leurs statuts et qu'ils étaient en droit de refuser d'enregistrer les transferts". "Silverwood n'est pas d'accord avec Lush et cherche à obtenir des conseils juridiques sur la marche à suivre", ajoute Silverwood. Les parties sont en désaccord depuis plusieurs mois, alors que Silverwood envisage d'acquérir une participation de près de 20 % dans Lush. VSA Capital Group PLC prend acte de l'annonce. La société de banque et de courtage détient une participation de 0,9 % dans Silverwood. VSA Capital ajoute que le premier trimestre a été "meilleur que prévu" jusqu'en juin. VSA ajoute : "Nous prévoyons toujours une perte d'exploitation pour le premier semestre au 30 septembre 2023, mais nous sommes prudemment optimistes quant aux résultats de l'ensemble de l'année jusqu'en mars 2024, grâce à une augmentation significative des fusions-acquisitions et du travail de conseil stratégique."

----------

TheWorks.co.uk PLC - détaillant d'art et d'artisanat, de papeterie, de jouets et de livres - L'auditeur KPMG LLP demande plus de temps pour terminer l'audit de l'année complète. "Le conseil d'administration est déçu par ce délai supplémentaire que KPMG LLP a déclaré nécessaire pour permettre l'achèvement des processus d'audit standard, y compris l'examen interne et la documentation. Le travail restant concerne les charges de dépréciation des magasins, qui sont des éléments sans effet sur la trésorerie examinés chaque année dans le cadre du processus d'audit, et que le groupe traite comme des ajustements", indique TheWorks. Cela n'aura pas d'incidence sur le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements, qui devrait encore s'élever à 9 millions de livres sterling. Les résultats annuels pour l'exercice clos le 30 avril seront désormais annoncés le 30 août.

----------

Everest Global PLC - Société d'investissement basée à Londres et spécialisée dans le secteur agricole africain - Le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 octobre est passé de 1,4 million de livres sterling à 1,7 million de livres sterling. La perte se creuse, passant de 584.633 GBP à 4,6 millions GBP. Les frais financiers passent de 224 631 GBP à 3,4 millions GBP. "La principale activité et source de revenus de la société reste sa participation de 51 % dans Dynamic, notre mélangeur et négociant d'épices basé au Cap. La société était encore déficitaire pour l'année considérée, mais elle a amélioré ses performances au cours du semestre clos en avril 2023", précise Everest Global.

----------

EJF Investments Ltd - investissant dans la dette structurée et les actions, les prêts, les obligations, les actions préférentielles, les obligations convertibles et le capital-investissement - note la fusion de Banc of California Inc et de PacWest Bancorp, toutes deux cotées à New York. "Dans le cadre de la fusion, Warburg Pincus et Centerbridge Partners investiront 400 millions de dollars afin d'obtenir environ 20 % de la société combinée et des bons de souscription pour acheter des actions supplémentaires", indique EJF. EJF indique que l'exposition à PacWest est inférieure à 4,5 % de la valeur nette d'inventaire sur la base d'une analyse détaillée. "

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.