OnMobile Global Limited a annoncé que lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 9 juillet 2024, Frédéric Lavoie a été nommé administrateur supplémentaire (administrateur non exécutif et non indépendant) de la société avec effet au 9 juillet 2024. Steven Fred Roberts a présenté sa démission en tant qu'administrateur non exécutif et non indépendant de la société à compter de la fermeture des bureaux le 9 juillet 2024 en raison de ses autres engagements, une copie de la lettre de démission est jointe. Il cessera également d'être membre du comité de nomination et de rémunération, du comité de gestion des risques et du comité d'investissement.

L'expérience de Frédéric Lavoie est la suivante Occupation principale : Directeur des opérations et directeur financier de Flaviar. Domaines d'expertise : Finance, médias, technologie, alimentation et boissons, jeux. Frédéric Lavoie est un dirigeant chevronné dont l'expérience comprend la distribution de contenu numérique, le commerce électronique et les jeux.

Il est actuellement directeur de l'exploitation et directeur financier de Flaviar, la plus grande plateforme mondiale de commerce électronique B2C et B2B2C pour les vins et spiritueux. M. Lavoie possède 20 ans d'expérience en matière de fusions, d'acquisitions et de financements. Avant de se joindre à Flaviar, M. Lavoie a mené une carrière fructueuse en tant que président de Télésystème Média, un holding médiatique intégré qui développe et distribue de la musique numérique et des programmes télévisés.

Il a également été chef de la direction de Modelcom, la plus importante firme de consultation financière au Canada. M. Lavoie est activement impliqué en tant que conseiller et mentor auprès de jeunes entreprises et d'entrepreneurs dans le cadre du programme d'accélérateur Techstars. Il est également bénévole pour l'American Heart Association et le laboratoire de recherche cardiovasculaire de l'UCLA.

M. Lavoie est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université Laval. Il est également analyste financier agréé (CFA).