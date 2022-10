Ontex : UBS reste à achat, réduit son objectif de cours

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Ontex Group avec un objectif de cours abaissé de 9,5 à 9,1 euros, une nouvelle cible qui implique un potentiel de progression de 69% pour l'action du fabricant belge de produits d'hygiène corporelle.



'Avec un ratio dette nette/EBITDA supérieur à six, la finalisation de la cession de son activité mexicaine (attendue début 2023) constitue un catalyseur clé pour le titre, selon nous', juge le broker, pour qui 'les prévisions 2022 semblent toujours réalisables'.



