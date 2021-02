Ontex Group NV : la confiance attendra

Avec un chiffre d'affaires en contraction organique de 3,7%, la fin d'année d'Ontex n'a pas de quoi impressionner, même si cela était anticipé. L'Ebitda ajusté fait ressortir une marge de 10%. Les revenus et les résultats sont très proches des attentes, mais juste en-dessous. Le management vise un rebond des ventes au second trimestre, après un début d'année pénalisé par une base de comparaison exigeante. Il n'a pas formulé de prévision d'Ebitda.

"La principale nouvelle qui ressort de la publication des résultats d'aujourd'hui est que la nouvelle CEO, Esther Berrozpe, a commencé à prendre ses marques en identifiant six nouvelles priorités stratégiques pour l'entreprise", souligne Reginald Watson, en charge du dossier chez ING (achat, objectif 18,71 EUR), qui s'est amusé à titrer sa note "Il y a un nouveau sheriff dans la ville". Chez KBC, Alan Vandenberghe (achat, objectif 18 EUR) croit que la nouvelle dirigeante pourra réinsuffler une dynamique à la société et restaurer la confiance des investisseurs. Il reconnaît que l'absence de détails au-delà des grandes lignes pourrait peiner à exciter le marché à court terme. Même sentiment chez Molly Wylenzek de Jefferies (conserver, objectif 10,25 EUR), qui peine attend d'en savoir plus sur les plans de relance pour ajuster ses attentes.