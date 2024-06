Alost, Belgique, le 13 juin 2024 - Ontex Group NV/SA (Euronext : Ontex), un des principaux développeurs et producteurs internationaux de produits de soins personnels, a annoncé aujourd'hui l’intention de restructurer ses activités de production et de distribution en Belgique. Cette intention cadre dans la transformation stratégique du Groupe visant à renforcer sa position concurrentielle sur le marché européen. Ce projet de restructuration impliquerait la fermeture du site d'Eeklo, ainsi que la transformation du site de Buggenhout en un centre d'excellence de recherche, de développement et de production de produits de soins pour l'incontinence moyenne et lourde, rendue possible par des investissements de l'ordre de 40 millions d'euros. La restructuration envisagée mènerait à une réduction d’effectifs de 489 à Eeklo et Buggenhout, ce qui ramènerait le nombre de collaborateurs total en Belgique à 569, réparti sur les sites de Buggenhout et d'Alost.

Gustavo Calvo Paz, Chief Executive Officer d'Ontex, confirme : « La transformation envisagée de nos opérations en Belgique s'inscrit dans le cadre de notre processus de transformation, avec l'ambition claire de renforcer notre position concurrentielle. Au final, notre mission consiste à continuer de proposer des produits de soins abordables aux personnes de toute génération. Nous croyons fermement que le site de Buggenhout peut contribuer à tenir cette promesse en se concentrant sur certaines catégories de soins pour adultes. Nous sommes convaincus que notre plan d'investissement substantiel d'environ 40 millions d'euros permettra à nos équipes de construire un avenir solide pour le site. »

Face au marché de plus en plus concurrentiel des soins personnels, Ontex met en œuvre son plan de transformation global pour renforcer sa compétitivité, en mettant l'accent sur l'orientation vers le client, l'innovation durable et la rentabilité organisationnelle et opérationnelle. Depuis le lancement du plan de transformation, de nombreuses initiatives ont été mises en place qui ont permis au groupe d'améliorer ses résultats financiers. Ces premiers résultats rassurent pour poursuivre la transformation structurelle et retrouver et renforcer la compétitivité.

L'optimisation envisagée des activités de production et de distribution d'Ontex en Belgique est une initiative stratégique essentielle visant à renforcer la rentabilité opérationnelle dans toute l'Europe. Par conséquent, Ontex a annoncé aujourd'hui son intention de transformer ses activités en Belgique en fermant le site d'Eeklo et en transformant le site de Buggenhout en un centre d'excellence pour les produits d'incontinence moyenne et lourde.

Ontex a l'intention d'investir un montant de l'ordre de 40 millions d'euros au cours des prochaines années dans son centre d'excellence de Buggenhout afin d'harmoniser et de moderniser les infrastructures et les lignes de production pour l'incontinence moyenne et lourde, en mettant l'accent sur l'automatisation. Le centre de recherche et les activités commerciales, y compris les ventes et les services à la clientèle, resteraient en place.

La production de produits de soins féminins et de soins pour bébés à Eeklo et d'incontinence légère à Buggenhout devraient être transférés vers d'autres usines d'Ontex en Europe, dans le but d'obtenir un modèle de coût optimal pour servir les marchés de la vente au détail et des soins de santé.

La fermeture prévue du site d'Eeklo aurait un impact sur tous les 349 collaborateurs actuels liés à la production, et la réorganisation prévue du site de Buggenhout impacterait 140 des 528 collaborateurs. Aujourd'hui, les conseils d'entreprise d'Eeklo et de Buggenhout ont été informés conformément à la procédure légale d'information et de consultation. Si, après consultation des conseils d'entreprise, l'intention est confirmée, la procédure légale sera suivie et Ontex s’efforcera à offrir du soutien à tous les collaborateurs concernés. En Belgique, Ontex devrait continuer à employer 569 personnes, basées à Buggenhout et Alost.

Jonas Deroo, Chief Human Resources Officer, confirme : « Nous sommes conscients qu'il s'agit d'une annonce difficile pour les membres de notre personnel à Eeklo et Buggenhout et leurs familles. Notre première priorité à présent est d’assurer qu'ils soient bien informés et soutenus. Nous viserons aussi un dialogue constructif et respectueux avec nos partenaires sociaux tout au long du processus, et si l'intention de restructuration est confirmée, nous nous attendons à être en mesure de trouver des mesures de soutien appropriées dans l'intérêt de tous les collaborateurs concernés. »

Informations de contact

Investisseurs Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com



Médias Maarten Verbanck +32 53 33 36 20 corporate.communications@ontexglobal.com



À propos d'Ontex

Ontex est un leader mondial dans le développement et la fabrication de produits d’hygiène personnelle pour détaillants et soins de santé, avec une expertise dans les soins pour bébés, les soins pour femmes et les soins pour adultes. Les produits innovants d’Ontex sont distribués dans plus de 100 pays, par des détaillants et des prestataires de soins de santé. Employant environ 7.200 personnes dans le monde, Ontex est présent dans 17 pays et a son siège social à Alost, en Belgique. Ontex est coté sur Euronext Brussels et fait partie de l'indice Bel Mid®.

ONTEX GROUP NV/SA Korte Keppestraat 21 9320 Erembodegem (Alost) 0550.880.915 RPR/RPM Gand – Division Termonde, Belgique

