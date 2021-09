Ontex : installe une centrale solaire à l'usine d'Ortona

Ontex a débuté aujourd'hui les travaux d'une grande installation solaire sur le site de son usine d'Ortona, dans la région des Abruzzes, en Italie.



A terme, la nouvelle installation solaire doit produire 11,6 GWh d'électricité par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle de plus de 3 500 foyers.



' Alors que la demande d'électricité produite de manière durable devrait augmenter, nous préférons avoir un accès direct à l'électricité produite sur place de manière durable', a commenté Annick De Poorter, vice-présidente exécutive d'Ontex en charge de la R&D et du développement durable.



Le chantier devrait durer environ 6 mois, pour une fin de chantier début 2022 et un début de production des produits d'hygiène à partir du printemps 2022.



