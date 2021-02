Ontex : lance la couche intelligente contre l'incontinence

Ontex annonce avoir développé une couche 'intelligente' permettant d'améliorer les soins d'incontinence des patients.



Un capteur imprimé sur la couche ainsi qu'un émetteur clipsé permettent de déterminer avec précision le niveau de saturation de la couche, via une application pour appareil mobile, alertant ainsi les soignants lorsqu'il est nécessaire de changer la couche.



'Les résultats montrent qu'il est possible de réduire jusqu'à 50% les cas de fuites d'urine sur les vêtements et le linge, allégeant ainsi l'une des tâches les plus lourdes et les plus coûteuses dans les institutions', précise l'entreprise.



Le processus de validation se poursuivra au cours du premier semestre 2021, avec un lancement commercial progressif au deuxième trimestre de cette année.



