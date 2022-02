Ontex : le bénéfice net ajusté s'est effondré en 2021 (-93%)

Ontex a publie un chiffre d'affaires de 2,02 MdsE au titre de l'exercice 2021, en recul de 1,5% en données comparables par rapport à 2020.

Dans le même temps, l'EBITDA ajusté recule 22,7% en comparable, à 172,2 ME.

Ontex enregistre finalement un bénéfice net ajusté de 5,3 ME en 2021, en recul de 93% par rapport au bénéfice 2020 de 81,6 ME. Le BPA ajusté s'établit ainsi à 0,07 euro, contre 1,01 euro il y a un an.



Ontex souligne notamment l'augmentation sans précédent des coûts et indique travailler en étroite collaboration avec ses clients pour mettre en oeuvre des augmentations de prix et stimuler le mix.



En effet, l'impact de l'inflation sur les matières premières et autres coûts d'exploitation augmente la base de coûts de 15 à 20 % par rapport à 2020 pour le Groupe, assure Ontex.



Au 4e trimestre, le chiffre d'affaires est ressorti en recul de 0,7% en comparable, à 533,5ME, tandis que l'EBITDA ajusté a reculé de 43,5% en comparable, à 31,2 ME.



Pour 2022, Ontex estime que le chiffre d'affaires devrait renouer avec la croissance, porté par les hausses de prix.



Ainsi, 'le montant des économies de coûts structurelles réalisées est très prometteur et garantit notre potentiel d'amélioration de la marge une fois la crise des matières premières derrière nous', explique la direction d'Ontex.



