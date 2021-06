Ontex : bien orienté après une direction confiante

Ontex Group grimpe de 5% à Bruxelles après un point du fabricant de produits d'hygiène sur son activité des derniers mois, qui permet à sa direction de se montrer confiante dans ses ambitions à horizon 2023 tout en finalisant son plan stratégique à long terme.



Le groupe belge rappelle viser une croissance de ses revenus en données comparables de 2-3% par an, une marge d'EBITDA ajustée entre 12,5 et 13,5%, ainsi qu'un ratio de levier dette nette sur EBITDA inférieur à trois fois.



Pour 2021, Ontex table actuellement sur des revenus stables en comparable, avec un retour à la croissance à partir du deuxième trimestre. Des programmes d'économies de coûts ont été lancés pour mitiger la pression des matières premières sur les marges.



