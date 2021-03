Ontex : vers le recyclage des couches usagées, avec Woosh

Ontex annonce aujourd'hui un partenariat avec la startup Woosh afin de permettre le recyclage des couches jetables usagées, évitant ainsi les déchets et l'incinération.



'Nous lançons un service de livraison et de collecte des couches Little Big Change d'Ontex pour les crèches. Nous commençons maintenant à Malines, Bruges, Gand, puis déployons nos services dans d'autres villes belges, notamment Bruxelles dans les mois à venir. D'ici 2024, nous visons à atteindre 1 000 crèches rien qu'en Belgique et à étendre notre service à d'autres pays européens', a déclaré Jeff Stubbe, co-fondateur de Woosh.



La collecte des couches usagées est la première étape critique dans la mise en place du processus nécessaire au recyclage des couches à grande échelle.



En collaboration avec d'autres partenaires de l'industrie des déchets prêts à investir, Woosh et Ontex ont pour objectif de créer le premier site de recyclage de couches en Belgique. Les déchets de couches seront alors recyclés en nouvelles matières premières.



