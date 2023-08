(Correction pour préciser que Brett Stone n'est pas actuellement actionnaire de OnTheMarket PLC).

(Alliance News) - La direction de OnTheMarket PLC risque de "détruire la valeur" si elle continue sur sa lancée, a déclaré lundi un actionnaire potentiel, notant que le portail immobilier a également rejeté une "proposition amicale" pour un nouvel investissement.

Brett Stone a déclaré que OnTheMarket a sous-performé par rapport à son concurrent Rightmove PLC, coté au FTSE 100. Il estime qu'OnTheMarket a besoin "d'honnêteté et de franchise" pour redresser la barre.

M. Stone était auparavant associé chez Cantor Fitzgerald, société basée à New York qui fournit des services de banque d'investissement, de courtage et de négociation de titres à revenu fixe. Il a fondé Truckstone au début de l'année. Il s'agit d'une société d'investissement qui se concentre sur "les entreprises qui améliorent progressivement la catégorie du commerce immobilier à grande échelle".

Les actions de OnTheMarket n'ont pas été négociées à Londres mardi matin, leur dernière cotation étant de 53,30 pence chacune. L'action a toutefois perdu 42 % au cours des 12 derniers mois.

"Son produit principal, le portail, est en déclin. Ses nouveaux produits semblent complexes, sous-financés et sous-développés. En outre, ils semblent manquer d'arguments commerciaux convaincants et d'une proposition de valeur globale pour le client. Si OnTheMarket n'investit pas correctement dans ses produits, ses équipes et ses activités, il est probable, à mon avis, qu'OnTheMarket continuera à perdre des clients et à détruire de la valeur pour les actionnaires", a déclaré M. Stone.

L'entreprise "dilue les actionnaires de manière irresponsable", a affirmé M. Stone, notant qu'elle a émis 5,5 millions de nouvelles actions et accordé 5,4 millions d'options depuis le début de l'année dernière.

"Cela porte le total des nouvelles actions émises depuis l'introduction en bourse à environ 19,5 millions et le total des options accordées à 13,2 millions. Au total, 32,7 millions de nouvelles actions et options ont été émises, soit une augmentation d'environ 50 % sur une base entièrement diluée depuis l'introduction en bourse. La majorité de ces actions et options ont été émises à des initiés et à de nouveaux clients qui n'ont pas eu à les payer ou qui ne les paieront pas à l'avenir", a expliqué M. Stone.

OnTheMarket souffre également de la baisse du nombre d'agents immobiliers, ce qui le dévalorise aux yeux des annonceurs et renforce donc "le pouvoir de fixation des prix de Rightmove", a déclaré M. Stone.

OnTheMarket a également induit en erreur ses parties prenantes en se présentant comme un leader du secteur, a affirmé M. Stone.

Stone a ajouté : "Je ne dis pas ces choses pour être négatif, mon but est que OnTheMarket et toutes les parties prenantes soient mieux informées et mieux loties. Pour ce faire, je pense que l'honnêteté et la franchise avec toutes les parties prenantes sont la seule voie à suivre. Avec de l'honnêteté et un investissement adéquat de la part d'OnTheMarket dans ses produits, ses équipes et ses activités, OnTheMarket peut réussir. Sans cela, il n'y parviendra pas.

"En octobre, j'ai envoyé une proposition amicale au conseil d'administration d'OnTheMarket, lui offrant le capital et l'expertise du marché numérique nécessaires pour offrir des rendements attrayants aux actionnaires et des produits simples et convaincants aux clients, à la fois rapidement et à grande échelle. La proposition comprenait un investissement important dans de nouvelles actions ordinaires et constituait une solution gagnant/gagnant/gagnant pour les actionnaires, les clients et les employés".

Cette proposition, qui aurait dû être approuvée par les actionnaires, ne nécessitait "aucun capital ou engagement supplémentaire" de la part d'autres investisseurs. M. Stone a déclaré que la proposition n'aurait pas entraîné l'abandon de la cotation publique d'OnTheMarket.

"Je m'attendais à ce que les membres du conseil d'administration et moi-même ayons une discussion confidentielle sur les spécificités de la proposition et sur la manière dont le capital et l'expertise supplémentaires profiteraient aux actionnaires, aux clients et aux employés. Ensuite, sous réserve d'une diligence mutuelle, vous et tous les actionnaires auriez l'occasion d'examiner correctement et de voter sur la proposition lors d'une assemblée générale", a ajouté M. Stone.

Malheureusement, la réponse d'OnTheMarket a été la suivante : "Nous n'avons aucun intérêt à recevoir ou à discuter d'une proposition quelle qu'elle soit". C'est une position à laquelle ils se sont tenus tout en perdant des clients agents immobiliers, en diluant les actionnaires de manière irresponsable, en accordant des options aux initiés, en lançant des produits mal planifiés, sous-financés et complexes, en regardant les dépenses des clients sur les portails augmenter, et en regardant le prix de l'action de OnTheMarket baisser".

