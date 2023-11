OnTheMarket plc est une société holding qui exploite le portail immobilier OnTheMarket.com, un fournisseur de portails immobiliers résidentiels au Royaume-Uni. Les principales activités de la société sont la fourniture de services de portail immobilier en ligne aux entreprises du secteur des agences immobilières et de location sous le nom commercial de OnTheMarket.com, et la fourniture de services logiciels aux agents immobiliers et de location du Royaume-Uni par Glanty sous le nom commercial de teclet. Ses segments comprennent Glanty et le reste du groupe. Elle offre aux agents la possibilité de participer à la valeur de leur propre portail. Son service d'évaluation en ligne donne une estimation de la valeur actuelle de la maison. En exploitant le site web OnTheMarket.com et les applications associées, elle cherche à fournir un environnement de publicité en ligne pour les biens immobiliers et une expérience de recherche de biens immobiliers pour les consommateurs à la recherche de biens immobiliers. Agents' Mutual Limited, Glanty Limited et On The Market (Europe) Limited sont ses filiales.

