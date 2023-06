OnTheMarket lance un service de données de vente pour aider les agents immobiliers

OnTheMarket PLC - site web d'annonces immobilières basé à Aldershot, Hampshire - lance Your Property Services, un service d'enrichissement des données de vente et de location, conçu pour aider les agents immobiliers à générer des revenus supplémentaires et à obtenir plus d'instructions par le biais d'évaluations. OnTheMarket note que Your Property Services a été mis à l'essai l'année dernière et a reçu des commentaires positifs. L'agent immobilier Carter Jonas LLP, basé à Londres, est déjà client de ce service.

Jason Tebb, directeur général, déclare : "Ce nouveau service très rentable uniformise les règles du jeu et aide les agences à maximiser la valeur d'une base de données qu'elles ont mis des années à constituer, mais qu'elles n'ont pas les ressources nécessaires pour exploiter pleinement. Le lancement d'YPS est une nouvelle étape clé dans notre évolution pour devenir une entreprise technologique à guichet unique qui fournit des services à valeur ajoutée aux agents dans l'ensemble de l'écosystème de l'immobilier. Plus important encore, YPS résout un problème de manière innovante et très efficace, en aidant nos clients à générer des revenus supplémentaires. "

Cours actuel de l'action : 61,80 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 29

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

