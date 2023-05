OnTheMarket signe un accord pour fournir la plateforme TecLet à Arun Estates

(Alliance News) - OnTheMarket PLC a déclaré vendredi avoir signé un accord avec l'agent immobilier Arun Estates Ltd pour qu'Arun utilise la plateforme TecLet d'OnTheMarket Software dans l'ensemble de ses activités de location.

OnTheMarket est une société majoritairement détenue par des agents immobiliers, basée à Manchester, qui exploite le portail d'achat immobilier onthemarket.com.

Aucun détail financier n'a été divulgué concernant l'accord.

OnTheMarket a déclaré que TecLet, une plateforme automatisée de pré-location et de gestion immobilière, permettra à Arun Estates de fournir à ses propriétaires et à ses locataires "une approche transparente du processus de location et d'intégration, y compris les renouvellements et les changements de colocataires".

Arun Estates opère à partir de plus de 100 succursales, note OnTheMarket.

"La plateforme fournit aux propriétaires, aux locataires et aux garants un portail entièrement interactif, fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tout en garantissant une conformité légale totale", a déclaré OnTheMarket dans un communiqué.

"Les avantages uniques de TecLet comprennent l'intégration transparente des différents fournisseurs de services choisis par Arun Estates pour gérer les aspects du processus de location, y compris la signature électronique des documents (Finch), le référencement bancaire ouvert (Let Alliance) et une option de dépôt alternatif (Flatfair), pour n'en citer que quelques-uns."

Jason Tebb, directeur général de OnTheMarket, a ajouté : "Nous sommes impatients de fournir à [Arun Estates] les avantages significatifs de TecLet en termes d'amélioration de l'efficacité et de la productivité, ainsi que des niveaux plus élevés de service à la clientèle et une augmentation de la génération de revenus [interface de programmation d'applications].

"Nous sommes désormais plus qu'un simple portail et les inscriptions continues à nos solutions logicielles témoignent de la valeur ajoutée que nous apportons à nos agents".

Les actions de OnTheMarket étaient en hausse de 4,3 % à 73,50 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.