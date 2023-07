OnTheMarket plc est une société holding basée au Royaume-Uni, qui fournit des services de portail immobilier en ligne aux entreprises du secteur des agences immobilières et de location. La société fournit aux acheteurs, aux vendeurs, aux propriétaires et aux locataires un service de recherche de propriétés sur le site www.OnTheMarket.com. Sa plateforme en ligne propose un service de recherche et des listes de logements à vendre ou à louer. Le portail de la société permet aux agents de présenter leurs propriétés à un public de chercheurs de propriétés. Il permet aux agents d'accéder à l'outil qui permet le téléchargement manuel des propriétés et la modification des détails de la propriété et des détails du bureau/de l'entreprise. Il fournit des rapports sur l'activité du portail et la génération de prospects au niveau de la propriété, qui est exploité par des agents multi-branches au niveau de la branche et de l'agent avec des autorisations d'accès de contrôle central. Les agents peuvent choisir de télécharger manuellement ou de demander à leur fournisseur de données d'entrer en contact avec le portail pour organiser des téléchargements automatiques.

Secteur Internet