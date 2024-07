Onto Innovation Inc. a annoncé l'arrivée de Stephen Schwartz au sein de son conseil d'administration. Avec plus de 25 ans d'expérience dans la direction d'entreprises de haute technologie, le Dr Stephen Schwartz apporte au conseil d'administration d'Onto Innovation une solide expérience en matière de leadership technique. Il est actuellement président et directeur général d'Azenta Inc, anciennement Brooks Automation Inc, depuis octobre 2010.

Brooks Automation était un fournisseur de premier plan de solutions d'automatisation de la fabrication pour l'industrie des semi-conducteurs et les sciences de la vie. En février 2022, sous la direction de M. Schwartz, Brooks Automation a scindé ses activités en deux sociétés distinctes : Azenta, qui opère sur le marché des sciences de la vie, et Brooks Automation, qui opère dans l'industrie des semi-conducteurs. En mai 2024, il a annoncé son intention de se retirer d'Azenta dès la nomination de son successeur.

Avant de rejoindre Brooks Automation, le Dr Schwartz a rejoint Asyst Technologies Inc. en 2001 et en a été le président, le directeur général et le président du conseil d'administration de 2002 à 2009. Avant de rejoindre Asyst, le Dr Schwartz a été président de Consilium Inc. une société d'Applied Materials Inc. de 1999 à 2001. Le Dr Schwartz a commencé sa carrière chez Applied Materials.

Le Dr Schwartz est titulaire d'une licence, d'une maîtrise et d'un doctorat en génie électrique de l'université de Purdue et d'un MBA de l'université de Chicago.