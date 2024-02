Onto Innovation Inc. se consacre à la conception, au développement, à la fabrication et à l'assistance d'outils de métrologie et d'inspection pour l'industrie des semi-conducteurs. L'industrie des semi-conducteurs comprend des outils de contrôle des processus qui effectuent une métrologie optique sur des plaquettes avec ou sans motifs, une inspection des macro-défauts des plaquettes, y compris une macro-inspection des caractéristiques des plaquettes en 2D et en 3D, des systèmes de lithographie des substrats des plaquettes et des panneaux, ainsi que des logiciels analytiques de contrôle des processus. Ses produits sont utilisés par les fabricants de plaquettes de silicium, les fabricants de dispositifs à semi-conducteurs et les fabricants d'emballages avancés opérant sur le marché des semi-conducteurs. Ses produits comprennent des systèmes de métrologie automatisés, des systèmes de métrologie intégrés, l'inspection et la caractérisation de toutes les surfaces des plaquettes de silicium, l'inspection des macro-défauts, la classification automatisée des défauts et l'analyse des modèles, l'analyse du rendement, la métrologie des films opaques, la technologie 4D, la lithographie des emballages avancés, les logiciels de contrôle des processus et les logiciels de gestion du rendement.

