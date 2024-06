Ontrak, Inc. est une société de santé basée sur l'intelligence artificielle (IA) et la télésanté. La société identifie, engage, active et fournit des parcours de soins pour le traitement des membres les plus vulnérables de la population de santé comportementale qui, autrement, passeraient à travers les mailles du système de soins de santé. Elle s'adresse aux personnes souffrant d'anxiété, de dépression, de troubles liés à l'utilisation de substances et de maladies chroniques par le biais d'un accompagnement personnalisé et de parcours de soins sur mesure qui les aident à recevoir le traitement et l'aide dont ils ont besoin, malgré les obstacles socio-économiques, médicaux et du système de santé qui exacerbent la gravité de leurs maladies concomitantes. Sa plateforme technologique utilise l'analyse des demandes de remboursement et la modélisation prédictive pour fournir des informations analytiques tout au long de la mise en œuvre de son programme de soins personnalisé. La société intègre des interventions psychosociales et médicales fondées sur des données probantes, dispensées en personne ou par télésanté, ainsi que des accompagnateurs de soins.

Secteur Installations et services en soins de santé