Ontrak, Inc. est une société de soins de santé alimentée par l'intelligence artificielle (IA) et axée sur la télésanté. Sa plateforme technologique utilise l'analyse des demandes de remboursement et la modélisation prédictive pour fournir des informations analytiques tout au long de la mise en œuvre de son programme de soins personnalisé. Son programme prédit les personnes dont la maladie chronique s'améliore grâce à un changement de comportement, recommande des parcours de soins efficaces que les personnes sont prêtes à suivre, et les engage et les guide vers et à travers les soins et les traitements dont elles ont besoin. En combinant l'analyse prédictive et l'engagement humain, l'entreprise améliore la santé des membres et les résultats validés, tout en permettant aux payeurs de soins de santé de réaliser des économies. Ses programmes intégrés Ontrak, basés sur la technologie, sont conçus pour fournir des solutions de santé aux membres souffrant de troubles du comportement qui causent ou exacerbent des maladies chroniques, telles que le diabète, l'hypertension, les maladies coronariennes, les maladies pulmonaires obstructives chroniques et l'insuffisance cardiaque congestive.

Secteur Installations et services en soins de santé