La revue Nature Medicine a publié les résultats de l’essai clinique pivot Up-LIFT



ONWARD Medical présentera les résultats de cet essai pivot à l’occasion d’une téléconférence organisée cette semaine avec le concours de sa Direction et des principaux investigateurs et participants à l’étude

EINDHOVEN, Pays-Bas, 22 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies innovantes ciblées sur la restauration du mouvement, de la fonction et de l’indépendance des patients vivant avec une lésion de la moelle épinière, annonce ce jour que le jeudi 23 mai à 14 h 30 HNEC/8 h 30 HE, son PDG Dave Marver animera une table ronde sur les résultats de l’essai pivot Up-LIFT à l’issue de sa présentation des faits marquants du premier trimestre 2024. Le panel se compose de dirigeants de l’entreprise et des principaux investigateurs et participants à l’étude. L’essai Up-LIFT a permis de démontrer la sécurité et l’efficacité de la thérapie ARC-EX, administrable au moyen d’un système externe, dans la récupération des fonctions de la main et du bras à la suite d’une lésion de la moelle épinière.

Les participants rassemblent les principaux investigateurs de l’étude, les Docteurs Jim Guest, Chet Moritz, et Candace Tefertiller, mais aussi ses participants à l’essai Sherown Campbell et Jessie Owen, ainsi qu’Erika Ross Ellison, Vice-présidente de la branche clinique, réglementaire et qualité d’ONWARD Medical.

Pour en savoir plus sur l’engagement d’ONWARD Medical à collaborer avec la communauté de patients vivant avec une lésion de la moelle épinière dans le but de développer de nouvelles solutions visant à restaurer leur mouvement, leurs fonctions et leur indépendance après avoir souffert d’une LME, veuillez consulter le site ONWD.com.

* Toutes les thérapies et tous les dispositifs médicaux d’ONWARD® Medical, y compris, sans toutefois s’y limiter, ARC-IM®, ARC-EX®, ARC-BCI™ et ARC Therapy™, seuls ou en association avec une interface cerveau-ordinateur (ou BCI pour Brain-Computer Interface), sont développés à titre expérimental et ne sont pas destinés à un usage commercial.

À propos d’ONWARD Medical

ONWARD® Medical est une société de technologie médicale qui développe de nouvelles thérapies ciblant la restauration du mouvement, de la fonction et de l’indépendance des patients vivant avec une lésion de la moelle épinière (LME) ou atteints d’un handicap moteur. Les travaux d’ONWARD s’appuient sur plus de dix ans de découverte scientifique et de recherche préclinique et clinique, menée dans des établissements de premier ordre, tels que des hôpitaux, des cliniques de rééducation ou des laboratoires de neurosciences. Ils ont conduit l’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, la Food and Drug Administration, ou « FDA » a lui décerner dix appellations de « dispositifs révolutionnaires » (Breakthrough Device Designations) pour son dispositif ARC Therapy™.

La thérapie ONWARD ARC Therapy est une stimulation ciblée et programmée de la moelle épinière conçue pour être délivrée par les plateformes externe ARC-EX® ou implantable ARC-IM® de la Société. La thérapie ARC Therapy peut également être délivrée par la plateforme ARC-BCI™ de la Société, qui associe le dispositif ARC-IM System à la technologie d’interface cerveau-machine (« ICM ») pour rétablir le mouvement après une LME grâce au contrôle par la pensée.

L’utilisation de la thérapie ARC-EX Therapy non invasive a amélioré de manière significative la fonction des membres supérieurs après une LME dans le cadre de l’essai pivot mondial Up-LIFT, dont les résultats seront publiés dans la revue Nature Medicine en mai 2024. La Société a déposé sa demande d’autorisation de mise sur le marché du dispositif ARC-EX System aux États-Unis auprès de la FDA et se prépare à déposer une demande similaire en Europe. En parallèle, la Société pilote des études cliniques ciblées sur sa thérapie ARC-IM Therapy, qui a démontré des résultats cliniques intermédiaires positifs dans l’amélioration de la régulation de la pression artérielle à la suite d’une LME. D’autres études cliniques sont en cours quant à l’administration de la thérapie ARC-IM Therapy pour recouvrer de la mobilité après une LME et pour résoudre des difficultés de marche éprouvées par des patients atteints de la maladie de Parkinson, et visent également l’évaluation du système ARC-BCI dans la restauration motrice des membres supérieurs et inférieurs induite par le cerveau après une LME.

ONWARD Medical est domiciliée à Eindhoven, aux Pays-Bas, et exploite un centre scientifique et technique à Lausanne, en Suisse, et un bureau américain à Boston, dans l’État américain du Massachusetts. La Société est cotée sur Euronext Bruxelles et Amsterdam sous le symbole ONWD.

Pour obtenir de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site ONWD.com et à nous rejoindre sur LinkedIn et YouTube.

Clause de non-responsabilité

Certaines déclarations, croyances et opinions exprimées dans le présent communiqué sont de nature prospective et reflètent les attentes et les projections actuelles de la Société ou, le cas échéant, des administrateurs de la Société à propos d’événements à venir. Les déclarations prospectives induisent par nature un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses, de sorte que les résultats ou événements réels peuvent différer sensiblement de ceux qu’elles expriment ou sous-entendent. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir une influence négative sur les résultats et les effets financiers des prévisions et événements décrits dans le présent communiqué. De nombreux facteurs peuvent entraîner de sérieux écarts entre les événements, performances ou résultats réels et/ou les développements initialement prévus, notamment les variations de la demande, la concurrence et la technologie, entre autres. Les déclarations prospectives exprimées dans le présent communiqué de presse à propos des tendances ou activités passées ne sauraient être considérées comme une garantie qu’elles se maintiennent à l’avenir. Par conséquent, la Société décline expressément tout engagement ou obligation à publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives énoncées dans le présent communiqué de presse à la suite de quelconque changement dans les attentes ou les événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels elles reposent. La Société, ses conseillers ou représentants, ses filiales, ses dirigeants ou employés ne garantissent aucunement que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations prospectives soient sans erreurs et n’assument aucune responsabilité quant à l’exactitude future des déclarations prospectives exprimées dans le présent communiqué de presse ou à la concrétisation matérielle des développements prévus. Il vous est ainsi déconseillé de vous y fier indûment, ces déclarations prospectives étant uniquement valables à leur date de publication. Toutes les thérapies et tous les dispositifs médicaux d’ONWARD Medical mentionnés dans le présent communiqué, y compris, sans toutefois s’y limiter, ARC-IM®, ARC-EX®, ARC-BCI™ et ARC Therapy™, sont développés à titre expérimental et ne sont pas destinés à un usage commercial.