ONWARD publiera ses résultats financiers pour l'exercice 2022 et organisera une webdiffusion le 28 mars 2023

EINDHOVEN, Pays-Bas, LAUSANNE, Suisse, et BOSTON, États-Unis (Massachusetts), 14 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical SA (Euronext : ONWD), la société de technologie médicale qui crée des thérapies innovantes destinées à rétablir le mouvement, l’autonomie et la santé chez les personnes souffrant de traumatisme médullaire, annonce aujourd’hui la publication, en date du 28 mars 2023, de ses résultats financiers et opérationnels relatifs à l’exercice 2022. Une webdiffusion en direct, au cours de laquelle la direction commentera les principaux faits financiers et opérationnels et fera le point sur les activités de l’entreprise, sera organisée le 28 mars 2023 à 14 h 00 CEST / 08 h 00 EDT.

Investisseurs et grand public sont invités à assister à ce webcast qui se déroulera par Zoom, en s’inscrivant au moyen de ce lien . Une confirmation contenant toutes les informations nécessaires à la participation leur sera envoyée par retour de courriel.

Il est également possible de s’inscrire par téléphone, à l’un des numéros suivants :

+32 2 290 9360 (Belgique)

+49 69 3807 9884 (Allemagne)

+31 20 794 0854 (Pays-Bas)

+41 22 591 01 56 (Suisse)

+44 208 080 6591 (Royaume-Uni)

+1 360 209 5623 (États-Unis)

Numéros internationaux disponibles



ID du webcast : 810 2248 0661

Un enregistrement de la rencontre sera disponible sur le site web de l’entreprise après la clôture de l’événement en direct.

Pour en apprendre plus sur la thérapie ARC d’ONWARD et sur la manière dont l’entreprise cherche à rétablir le mouvement, l’autonomie et la santé chez les personnes souffrant de traumatisme médullaire, veuillez consulter ONWD.com .

A propos d’ONWARD Medical

ONWARD est une société de technologie médicale qui crée des thérapies innovantes pour restaurer le mouvement, l'indépendance et la santé des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. Les travaux d'ONWARD s'appuient sur plus d'une décennie de recherches scientifiques fondamentales et précliniques menées dans les plus grands laboratoires de neurosciences du monde. La thérapie ARC d'ONWARD, qui peut être administrée par des systèmes implantables (ARC-IM) ou externes (ARC-EX), est conçue pour fournir une stimulation ciblée et programmée de la moelle épinière afin de restaurer le mouvement et d'autres fonctions chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, améliorant ainsi leur qualité de vie.

ONWARD a reçu huit désignations de dispositifs révolutionnaires (Breakthrough Device Designations) de la FDA pour les systèmes ARC-IM et ARC-EX. ARC-EX est une plateforme externe, non invasive, composée d'un stimulateur portable et d'un programmateur sans fil. Les premières données ont été communiquées en 2022 dans le cadre de la première étude importante de la société, intitulée Up-LIFT, laquelle évalue la capacité de la thérapie ARC-EX à améliorer la force et la fonction des membres supérieurs. La société prépare actuellement les demandes d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe. L'ARC-IM se compose d’un générateur d'impulsions et d’un fil implantables qui sont placés près de la moelle épinière. La société a achevé la première utilisation chez l'homme de son neurostimulateur ARC-IM et a annoncé des résultats cliniques provisoires positifs pour la thérapie ARC-IM visant à améliorer la régulation de la pression artérielle après une lésion de la moelle épinière en 2022.

Le siège social d'ONWARD est situé à Eindhoven, aux Pays-Bas. Elle dispose d'un centre de sciences et d'ingénierie à Lausanne, en Suisse, et sa présence s'accroît aux États-Unis, à Boston, Massachusetts. La société a un partenariat académique avec .NeuroRestore, une collaboration entre l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et le Centre hospitalier universitaire de Lausanne (CHUV). Pour de plus amples informations sur ONWARD, veuillez consulter le site ONWD.com. Pour accéder à notre calendrier financier 2023, veuillez visiter IR.ONWD.com.

Pour toute question concernant la société :

info@onw d.com



Contact presse :

Gunther De Backer

+32 (0)475 903 909

gunther@backstagecom.be



Pour toute question des investisseurs :

investors@onwd.com



