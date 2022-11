ONWARD reçoit une subvention du Conseil européen de l'innovation pour poursuivre le développement de sa technologie d'interface cerveau-ordinateur ; la société remporte également la première place au concours 2022 Brain-Computer Interface Awards

Il s'agit de deuxième récompense du Conseil européen de l'innovation (CEI) accordée à ONWARD et à ses partenaires pour améliorer la technologie d'interface cerveau-ordinateur au profit des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière.

ONWARD Medical SA (Euronext: ONWD), société de technologie médicale créant des thérapies innovantes visant à restaurer le mouvement, l'indépendance et la santé des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, a annoncé aujourd'hui que la société a reçu une deuxième subvention du Conseil européen de l'innovation (CEI) pour soutenir l'amélioration d'une technologie innovante d'interface cerveau-ordinateur (Brain-Computer Interface - BCI) pour restaurer la mobilité et la fonction des membres supérieurs chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière.

Dans le cadre du programme de financement Pathfinder du CEI, une subvention de 3,7 millions d'euros a été accordée à ONWARD et à ses partenaires de recherche, dont l’EPFL et CEA-Clinatec. Le projet est intitulé "Auto-Adaptive Neuromorphic Brain Machine Interface (NEMO BMI): Toward Fully Embedded Neuroprosthetics". Selon les termes de la subvention, ONWARD recevra 1,0 million d'euros.

Le projet NEMO-BMI soutiendra les améliorations de la convivialité qui permettent l'utilisation d'une BCI pour assister les mouvements des membres supérieurs et inférieurs. Des algorithmes auto-adaptatifs seront développés pour le décodage du cerveau et les schémas de stimulation de la moelle épinière guidés par le cerveau, puis intégrés dans du matériel miniaturisé. L'objectif du programme est d'améliorer encore la technologie BCI pour la rendre fiable, petite et facile à implanter, ainsi que d'améliorer la facilité d'utilisation et de fabrication de la BCI.

Le projet NEMO-BMI a démarré et viendra compléter les travaux en cours du projet Reverse Paralysis, pour lequel ONWARD et ses partenaires de recherche ont reçu une subvention EIC de 3,6 millions d'euros en juin 2022. Ces fonds sont utilisés pour financer l'intégration entre le système implanté ARC-IM d'ONWARD, qui délivre une stimulation ciblée et programmée de la moelle épinière, et le WIMAGINE de Clinatec, un dispositif entièrement implantable approuvé pour une utilisation chronique dans le cadre d'essais cliniques dans deux pays européens, qui enregistre et décode le signal cortical du cerveau pour prédire les intentions de mouvement souhaitées par une personne. Bien que NEMO-BMI soit un projet distinct de Reverse Paralysis, son objectif est de s'appuyer sur le cadre de Reverse Paralysis et d'intégrer toutes les améliorations dans la plateforme technologique conjointe ONWARD-Clinatec « BCI ». Les améliorations technologiques développées dans le cadre du projet NEMO-BMI seront évaluées indépendamment, puis utilisées dans des essais cliniques dans le cadre du projet Reverse Paralysis.

ONWARD et ses partenaires de recherche remportent la première place au prix 2022 Brain-Computer Interface Award

Parallèlement, ONWARD a annoncé qu'elle avait remporté la première place du prix 2022 Brain-Computer Interface (BCI) Award. Le prix a été décerné à ONWARD et à plusieurs partenaires de recherche pour leur candidature intitulée "Walking naturally after spinal cord injury using a brain-spine interface". Cette candidature portait sur le travail effectué dans le cadre du projet Reverse Paralysis pour développer une interface cerveau-ordinateur entièrement implantable afin d'aider les personnes à marcher plus naturellement après une lésion de la moelle épinière grâce à la thérapie ARC d'ONWARD.

L'International BCI Award est l'une des plus hautes distinctions dans le domaine de la recherche sur les interfaces cerveau-ordinateur. Il a été créé pour récompenser les recherches exceptionnelles et innovantes dans le domaine des interfaces cerveau-ordinateur. Le prix est décerné par la BCI Award Foundation. Cette année, plus de 100 projets ont été soumis et le jury a sélectionné 12 finalistes, dont des équipes de l'université de Stanford et de l'université de Californie à San Francisco.

« Le financement supplémentaire de l'EIC ainsi que la première place dans les 2022 Brain-Computer Interface Awards constituent une validation forte du travail important qu'ONWARD et nos partenaires font pour faire progresser l'utilisation de la BCI pour améliorer la mobilité », a déclaré Dave Marver, CEO d'ONWARD. « Nous collaborons avec les meilleurs dans le domaine pour développer et finalement commercialiser une plateforme BCI qui, nous l'espérons, optimisera l'efficacité de nos thérapies pour restaurer le mouvement des personnes atteintes de paralysie. »

Concernant les lésions de la moelle épinière

Les lésions de la moelle épinière (LM) représentent un besoin médical majeur non satisfait pour lequel il n'existe aucun remède. Environ 7 millions de personnes dans le monde souffrent d'une lésion médullaire, dont plus de 650 000 rien qu'aux États-Unis et en Europe. La qualité de vie des personnes atteintes d'une LM peut être médiocre, avec une paralysie et une perte de sensibilité, des problèmes de contrôle de la pression artérielle et de stabilité du tronc, un risque accru d'infection, de l’incontinence et une perte de la fonction sexuelle. Une assistance est nécessaire pour les activités de la vie quotidienne. Par ailleurs, les lésions médullaires sont coûteuses, le coût moyen à vie d'une paraplégie (paralysie des jambes) étant de 2,5 millions de dollars et de 5 millions de dollars pour une tétraplégie (paralysie des quatre membres). Des traitements sont nécessaires de toute urgence pour rétablir le mouvement et améliorer la qualité de vie.

A propos d’ONWARD Medical

ONWARD est une société de technologie médicale qui crée des thérapies innovantes pour restaurer le mouvement, l'indépendance et la santé des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. Les travaux d'ONWARD s'appuient sur plus d'une décennie de recherches scientifiques fondamentales et précliniques menées dans les plus grands laboratoires de neurosciences du monde. La thérapie ARC d'ONWARD, qui peut être administrée par des systèmes implantables (ARC-IM) ou externes (ARC-EX), est conçue pour fournir une stimulation ciblée et programmée de la moelle épinière afin de restaurer le mouvement et d'autres fonctions chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, améliorant ainsi leur qualité de vie.

ONWARD a reçu cinq désignations de dispositifs révolutionnaires (Breakthrough Device Designations) de la FDA pour les systèmes ARC-IM et ARC-EX. ARC-EX est une plateforme externe, non invasive, composée d'un stimulateur portable et d'un programmateur sans fil. Les premières données ont été communiquées en septembre 2022 dans le cadre de la première étude importante de la société, intitulée Up-LIFT, laquelle évalue la capacité de la thérapie ARC-EX à améliorer la force et la fonction des membres supérieurs. La société prépare actuellement les demandes d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe. L'ARC-IM se compose d’un générateur d'impulsions et d’un fil implantables qui sont placés près de la moelle épinière. La société a récemment achevé la première utilisation chez l'homme de son neurostimulateur ARC-IM en mai 2022.

Le siège social d'ONWARD est situé à Eindhoven, aux Pays-Bas. Elle dispose d'un centre de sciences et d'ingénierie à Lausanne, en Suisse, et sa présence s'accroît aux États-Unis, à Boston, Massachusetts. La société a un partenariat académique avec .NeuroRestore, une collaboration entre l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et le Centre hospitalier universitaire de Lausanne (CHUV). Pour de plus amples informations sur ONWARD, veuillez consulter le site ONWD.com.

Décharge de responsabilité

Certaines déclarations, croyances et opinions contenues dans ce communiqué sont prospectives et reflètent les attentes et les projections actuelles de la société ou, le cas échéant, des administrateurs de la société concernant des événements futurs. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses, si bien que les résultats ou événements réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un effet défavorable sur les résultats et les effets financiers des plans et événements décrits dans le présent communiqué. Une multitude de facteurs, comprenant, sans s'y limiter, des changements dans la demande, la concurrence et la technologie, peuvent entraîner des différences significatives entre, d’une part, les événements, performances ou résultats réels et, d’autre part, les développements initialement prévus. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse concernant les tendances ou activités passées ne doivent pas être considérées comme une déclaration selon laquelle ces tendances ou activités se poursuivront à l'avenir. En conséquence, la société décline expressément toute obligation ou tout engagement à publier une mise à jour ou une révision d’une déclaration prospective énoncée dans le présent communiqué de presse suite à un quelconque changement dans les attentes ou les événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces énoncés prospectifs sont basés. Ni la société, ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni aucun dirigeant ou employé ne garantit que les hypothèses sous-tendant ces déclarations prospectives sont exemptes d’erreurs et n’assume une quelconque responsabilité quant à l’exactitude future des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ou à la survenance effective des développements prévus. Vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse.

