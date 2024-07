Onward Medical empruntera jusqu'à 52,5 millions d'euros

Onward Medical a signé un accord de prêt pouvant aller jusqu'à 52,5 millions d'euros avec la société Runway Growth Capital LLC. Cette medtech à l’origine de thérapies visant à restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI) précise que ce prêt sera utilisé pour rembourser la totalité de la dette existante de la société, financer ses prochaines activités commerciales et cliniques, et pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise.



" Onward se réjouit de cette relation sur le long terme avec l'un des principaux prêteurs américains fournissant du capital de croissance aux entreprises innovantes des sciences de la vie ", a déclaré le PDG Dave Marver. " Ce partenariat diversifiera nos sources de financement et contribuera à financer bon nombre de nos prochaines étapes, notamment le lancement prévu de notre système ARC-EX sur la fin de l''année et le début de notre étude pivot pour ARC-IM nommée Empower BP. "