De nouvelles données précliniques d'Onxeo confirment la pertinence de l'association d'AsiDNA™ avec des inhibiteurs de PARP dans le traitement des tumeurs avec une voie de recombinaison homologue active

Onxeo S.A. (Euronext Growth Paris : ALONX, Nasdaq First North Copenhagen : ONXEO), ci-après « Onxeo » ou « la Société », société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l’ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, annonce aujourd'hui la présentation de nouvelles données précliniques confirmant la pertinence de l’association d'AsiDNA™ avec des inhibiteurs de PARP (PARPi) dans des modèles tumoraux avec une voie de réparation par recombinaison homologue active (HRP), lors d’une présentation de poster et d’une session orale au congrès ESMO Targeted Anticancer Therapies (7 - 8 mars 2022).

Bien que les inhibiteurs de PARP aient montré des bénéfices significatifs chez les patients cancéreux présentant une réparation par recombinaison homologue déficiente (HRD), ils ne montrent aucune efficacité ou une efficacité très limitée dans les tumeurs présentant une réparation par recombinaison homologue active (HRP). Les données présentées par Onxeo soulignent l'opportunité thérapeutique d’associer AsiDNA™ avec les PARPi dans les tumeurs HRP pour surmonter la résistance intrinsèque ou acquise en situation clinique.

Wael Jdey, responsable des études précliniques d'Onxeo, déclare : « Le fait que les inhibiteurs de PARP aient montré une efficacité limitée dans les tumeurs HRP représente un besoin non satisfait important, et la prise en charge de ces tumeurs agressives apparaît comme un véritable défi. Nous avons déjà montré qu’AsiDNA™ perturbe la réparation par recombinaison homologue dans différents modèles de tumeurs HRP, et par conséquent, induit une déficience fonctionnelle de la voie de recombinaison homologue qui sensibilise les tumeurs HRP aux inhibiteurs de PARP. Cela a été récemment validé dans des modèles précliniques de tumeurs HRP en utilisant des schémas de traitement plus appropriés et adaptés aux patients. De plus, nous avons également validé ces effets induits par AsiDNA™ dans des biopsies de patients au cours de l'essai clinique DRIIV-1. Ces nouvelles données apportent des preuves supplémentaires que notre principal candidat-médicament, associé aux inhibiteurs de PARP, présente un fort potentiel pour entraîner une létalité synthétique et inverser la récidive des tumeurs agressives pendant le traitement. Nous sommes ravis d'avoir eu l'occasion de présenter ces nouvelles données au congrès ESMO-TAT et nous continuerons à renforcer notre compréhension du mécanisme d'action unique d'AsiDNA™ et à explorer davantage ses capacités dans le traitement du cancer. »

Pour consulter l’abstract (en anglais) : Intérêt translationnel du traitement des tumeurs à recombinaison homologue associant les inhibiteurs de PARP et AsiDNA

Pour consulter la présentation orale (en anglais) cliquez ici.

Prochain communiqué financier :

Les résultats annuels 2021 : le vendredi 1er avril 2022 (après marché)

À propos d’Onxeo

Onxeo (Euronext Growth Paris : ALONX, Nasdaq First North Copenhagen : ONXEO) est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe de nouveaux médicaments contre le cancer en ciblant les fonctions de l'ADN tumoral par des mécanismes d'action sans équivalents dans le domaine très recherché de la réponse aux dommages de l’ADN (DDR). La Société se concentre sur le développement de composés novateurs first-in-class ou disruptifs (internes, acquis ou sous licence) depuis la recherche translationnelle jusqu’à la preuve de concept clinique chez l’homme, un point d'inflexion créateur de valeur et attrayant pour de potentiels partenaires.

platON™ est la plateforme de chimie des oligonucléotides leurres d’Onxeo, dédiée à la génération de nouveaux composés innovants destinés à enrichir le portefeuille de produits de la Société.

AsiDNA™, le premier composé de platON™, est un candidat first-in-call au stade clinique, très différencié dans le domaine de la réponse aux dommages de l'ADN (DDR) appliqué à l’oncologie. Son mécanisme de leurre et d'agoniste agissant en amont de multiples voies DDR entraîne des propriétés antitumorales distinctives, notamment la capacité de prévenir ou d'abroger la résistance tumorale aux thérapies ciblées telles que les inhibiteurs de PARP et une forte synergie avec les agents endommageant l'ADN tumoral tels que la radio/chimiothérapie. AsiDNA™ fait actuellement l'objet d'études cliniques en combinaison dans des tumeurs solides difficiles à traiter.

OX401 est un nouveau candidat généré par platON™, optimisé pour être un puissant agoniste de PARP, agissant à la fois sur la réponse aux dommages de l'ADN et sur l'activation de la réponse immunitaire, sans induire de résistance. OX401 est en phase de preuve de concept préclinique, seul et en association avec des immunothérapies.

Pour plus d’informations, visitez www.onxeo.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à Onxeo et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de Onxeo diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Onxeo émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de Onxeo et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer aux Facteurs de Risque décrits dans le dernier document d’enregistrement ou tout autre rapport financier périodique ou communiqué de presse, disponibles gratuitement sur le site Internet de la Société (www.onxeo.com) et/ou de l’AMF (www.amf-france.org).

