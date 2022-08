Les actionnaires d'Onxeo approuvent le retrait du marché Nasdaq First North de Copenhague

La société va soumettre une demande de retrait de la cote auprès du Nasdaq

Onxeo S.A. (Euronext Growth Paris : ALONX, Nasdaq First North Copenhagen : ONXEO), ci-après « Onxeo » ou « la Société », société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l’ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, annonce que l’Assemblée générale mixte qui s’est tenue ce jour a adopté l’ensemble des résolutions présentées dans le sens des recommandations du Conseil d’administration.

Les actionnaires ont notamment approuvé le retrait des actions de la Société de la cote sur le marché Nasdaq First North de Copenhague et conféré tous pouvoirs au Conseil d’administration pour réaliser ce dernier.

La société demandera formellement, dans les prochains jours, le retrait de la cote du Nasdaq First North à l’opérateur boursier danois.

Après approbation de l’opérateur de marché, le retrait effectif des actions de la cote du marché Nasdaq First North devrait intervenir après un délai supplémentaire de 10 semaines.

La société envisage d'organiser l'échange automatique de titres afin que les actionnaires danois puissent négocier leurs actions Onxeo sur Euronext Growth, avec le même code ISIN (FR0010095596). Aucune modification ne sera apportée au nombre d'actions ordinaires ou aux droits attachés aux actions Onxeo et les actions continueront à être négociées sur Euronext Growth Paris. Le capital social de la Société restera donc inchangé. La société fournira de plus amples détails lorsque l’approbation de la radiation aura été obtenue du Nasdaq First North.

Pour plus d’informations, les actionnaires sont invités à consulter la foire aux questions liée au retrait de la Société du marché Nasdaq First North de Copenhague, disponible sur le site Internet de la Société, dans la rubrique Assemblées générales. Le résultat des votes par résolution et le procès-verbal de l’assemblée y seront disponibles dans les délais légaux. Les actionnaires peuvent également contacter l’équipe Relations investisseurs d’Onxeo par courrier électronique investors@onxeo.com

Prochain communiqué financier :

Publication des résultats semestriels 2022 : le mardi 13 septembre 2022 (après marché)

À propos d’Onxeo

Onxeo (Euronext Growth Paris : ALONX, Nasdaq First North Copenhagen : ONXEO) est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe de nouveaux médicaments contre le cancer en ciblant les fonctions de l'ADN tumoral par des mécanismes d'action sans équivalents dans le domaine très recherché de la réponse aux dommages de l’ADN (DDR). La Société se concentre sur le développement de composés novateurs first-in-class ou disruptifs (internes, acquis ou sous licence) depuis la recherche translationnelle jusqu’à la preuve de concept clinique chez l’homme, un point d'inflexion créateur de valeur et attrayant pour de potentiels partenaires.

platON est la plateforme de chimie des oligonucléotides leurres d’Onxeo, dédiée à la génération de nouveaux composés innovants destinés à enrichir le portefeuille de produits de la Société.

AsiDNA, le premier composé de platON, est un candidat first-in-class au stade clinique, très différencié dans le domaine de la réponse aux dommages de l'ADN (DDR) appliqué à l’oncologie. Son mécanisme de leurre et d'agoniste agissant en amont de multiples voies DDR entraîne des propriétés antitumorales distinctives, notamment la capacité de prévenir ou d'abroger la résistance tumorale aux thérapies ciblées telles que les inhibiteurs de PARP et une forte synergie avec les agents endommageant l'ADN tumoral tels que la radio/chimiothérapie. AsiDNA est actuellement évalué en Europe en association avec d’autres modes de traitement dans des tumeurs solides difficiles à traiter.

OX400 est une série de nouveaux candidats médicaments généré par platON, conçu pour être un puissant agoniste de PARP, agissant à la fois sur la réponse aux dommages de l'ADN et sur l'activation de la réponse immunitaire, sans induire de résistance. Le candidat OX400 le plus prometteur est en phase d’optimisation et de preuve de concept préclinique, seul et en association avec des immunothérapies.

Pour plus d’information, visitez www.onxeo.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à Onxeo et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de Onxeo diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Onxeo émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de Onxeo et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer aux Facteurs de Risque décrits dans le dernier document d’enregistrement ou tout autre rapport financier périodique ou communiqué de presse, disponibles gratuitement sur le site Internet de la Société (www.onxeo.com) et/ou de l’AMF (www.amf-france.org).

