ONXEO : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC KEPLER CHEUVREUX

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ONXEO (Paris:ALONX) (NASDAQ OMX:ONXEO) à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 448 434 titres

- 33 899,60 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 255

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 222

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 269 935 titres pour 99 624,74 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 251 351 titres pour 96 727,03 €

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 429 850 titres

- 36 891,92 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 256

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 155

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 357 510 titres pour 179 383,26 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 221 580 titres pour 115 071,34 €

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 87 612 titres

- 196 423,24 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

À propos d’Onxeo

Onxeo (Euronext Growth Paris : ALONX, Nasdaq First North Copenhagen : ONXEO) est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe de nouveaux médicaments contre le cancer en ciblant les fonctions de l'ADN tumoral par des mécanismes d'action sans équivalents dans le domaine très recherché de la réponse aux dommages de l’ADN (DDR). La Société se concentre sur le développement de composés novateurs first-in-class ou disruptifs (internes, acquis ou sous licence) depuis la recherche translationnelle jusqu’à la preuve de concept clinique chez l’homme, un point d'inflexion créateur de valeur et attrayant pour de potentiels partenaires.

platON est la plateforme de chimie des oligonucléotides leurres d’Onxeo, dédiée à la génération de nouveaux composés innovants destinés à enrichir le portefeuille de produits de la Société.

AsiDNA, le premier composé de platON, est un candidat first-in-class au stade clinique, très différencié dans le domaine de la réponse aux dommages de l'ADN (DDR) appliqué à l’oncologie. Son mécanisme de leurre et d'agoniste agissant en amont de multiples voies DDR entraîne des propriétés antitumorales distinctives, notamment la capacité de prévenir ou d'abroger la résistance tumorale aux thérapies ciblées telles que les inhibiteurs de PARP et une forte synergie avec les agents endommageant l'ADN tumoral tels que la radio/chimiothérapie. AsiDNA est actuellement évalué en Europe en association avec d’autres modes de traitement dans des tumeurs solides difficiles à traiter.

OX400 est une série de nouveaux candidats médicaments généré par platON, conçu pour être un puissant agoniste de PARP, agissant à la fois sur la réponse aux dommages de l'ADN et sur l'activation de la réponse immunitaire, sans induire de résistance. Le candidat OX400 le plus prometteur est en phase d’optimisation et de preuve de concept préclinique, seul et en association avec des immunothérapies.

Pour plus d’informations, visitez www.onxeo.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient de manière implicite ou expresse certaines déclarations prospectives relatives à Onxeo et à son activité. Ces déclarations dépendent de certains risques connus ou non, d'incertitudes, ainsi que d'autres facteurs, qui pourraient conduire à ce que les résultats réels, les conditions financières, les performances ou réalisations de Onxeo diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Onxeo émet ce communiqué à la présente date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui y sont contenues, que ce soit par suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Pour une description des risques et incertitudes de nature à entraîner une différence entre les résultats réels, les conditions financières, les performances ou les réalisations de Onxeo et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez-vous référer aux Facteurs de Risque décrits dans le dernier document d’enregistrement ou tout autre rapport financier périodique ou communiqué de presse, disponibles gratuitement sur le site Internet de la Société (www.onxeo.com) et/ou de l’AMF (www.amf-france.org).

Annexe Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en EUR Total 255 269 935 99 624.74 222 251 351 96 727.03 03/01/2022 - - - 2 10 000 4 400.00 04/01/2022 3 5 000 2 200.00 1 5 000 2 250.00 05/01/2022 2 5 000 2 150.00 - - - 06/01/2022 2 5 000 2 100.00 - - - 07/01/2022 - - - 14 7 267 3 124.81 10/01/2022 2 4 193 1 761.06 - - - 11/01/2022 6 5 807 2 497.01 3 12 733 5 602.52 12/01/2022 1 4 645 1 997.35 - - - 13/01/2022 3 7 786 3 347.98 1 5 000 2 200.00 17/01/2022 1 2 569 1 078.98 - - - 20/01/2022 1 5 000 2 050.00 - - - 24/01/2022 3 5 000 2 000.00 1 1 0.42 25/01/2022 - - - 2 5 000 2 050.00 28/01/2022 2 1 443 577.20 - - - 31/01/2022 1 1 0.40 2 2 894 1 215.48 01/02/2022 1 3 556 1 422.40 - - - 03/02/2022 - - - 1 2 133 874.53 09/02/2022 3 625 243.75 - - - 10/02/2022 6 4 376 1 706.64 1 1 0.40 11/02/2022 1 1 0.40 1 1 0.40 16/02/2022 1 1 0.40 1 1 0.40 21/02/2022 4 10 000 3 800.00 1 1 0.38 22/02/2022 4 5 000 1 800.00 5 1 529 565.73 23/02/2022 - - - 10 3 471 1 284.27 24/02/2022 13 15 235 5 332.25 - - - 25/02/2022 2 4 765 1 572.45 9 6 071 2 064.14 28/02/2022 - - - 7 8 929 3 125.15 01/03/2022 3 2 410 819.40 8 25 000 9 250.00 02/03/2022 4 4 362 1 570.32 2 301 114.38 03/03/2022 - - - 1 1 0.38 04/03/2022 10 18 475 6 281.50 - - - 07/03/2022 13 15 000 4 800.00 - - - 08/03/2022 - - - 2 5 000 1 650.00 09/03/2022 - - - 7 18 860 6 789.60 11/03/2022 1 5 000 1 700.00 - - - 15/03/2022 1 1 0.35 2 2 001 720.36 16/03/2022 1 1 0.35 1 2 000 740.00 17/03/2022 2 2 001 720.36 1 1 0.36 18/03/2022 4 2 122 742.70 2 2 000 740.00 22/03/2022 - - - 4 2 000 740.00 23/03/2022 3 2 001 720.36 1 1 0.37 24/03/2022 7 2 001 720.36 5 2 001 720.36 28/03/2022 2 555 194.25 3 2 000 720.00 29/03/2022 4 2 000 720.00 1 100 37.00 30/03/2022 2 180 63.00 - - - 31/03/2022 1 1 265 442.75 5 2 001 740.37 01/04/2022 - - - 20 29 899 11 959.60 04/04/2022 2 930 372.00 2 4 000 1 720.00 05/04/2022 - - - 4 4 000 1 720.00 06/04/2022 3 4 000 1 720.00 6 8 000 3 440.00 07/04/2022 3 4 000 1 640.00 4 3 842 1 652.06 08/04/2022 6 8 000 3 360.00 - - - 11/04/2022 - - - 1 2 000 840.00 12/04/2022 1 1 0.41 1 1 0.41 13/04/2022 4 6 615 2 579.85 3 2 000 800.00 14/04/2022 4 6 000 2 280.00 - - - 19/04/2022 1 2 000 760.00 1 2 000 780.00 20/04/2022 3 2 000 760.00 3 6 000 2 340.00 22/04/2022 1 1 0.39 4 2 838 1 135.20 25/04/2022 3 2 000 780.00 - - - 26/04/2022 2 127 49.53 2 1 164 465.60 27/04/2022 3 3 875 1 511.25 1 1 0.39 28/04/2022 5 2 001 760.38 1 1 0.38 29/04/2022 2 1 881 695.97 - - - 02/05/2022 3 2 120 784.40 2 401 152.38 03/05/2022 - - - 2 445 169.10 04/05/2022 2 2 001 720.36 1 1 0.38 05/05/2022 7 5 999 2 099.65 - - - 06/05/2022 2 780 273.00 4 4 000 1 440.00 09/05/2022 3 3 220 1 127.00 - - - 10/05/2022 1 800 280.00 2 4 000 1 440.00 11/05/2022 - - - 5 4 000 1 440.00 12/05/2022 3 3 200 1 120.00 - - - 16/05/2022 2 4 000 1 360.00 - - - 17/05/2022 - - - 2 2 000 700.00 18/05/2022 3 4 000 1 360.00 - - - 23/05/2022 - - - 1 2 000 700.00 24/05/2022 1 1 0.34 2 2 001 700.35 25/05/2022 6 2 000 680.00 1 1 000 350.00 27/05/2022 1 1 0.34 1 1 0.34 30/05/2022 1 35 11.90 1 2 000 700.00 31/05/2022 1 1 0.35 1 1 0.35 01/06/2022 6 3 965 1 387.75 1 1 0.36 02/06/2022 2 81 28.35 5 2 000 720.00 03/06/2022 1 523 183.05 - - - 06/06/2022 1 1 0.35 - - - 07/06/2022 1 1 0.36 5 2 029 730.44 08/06/2022 2 3 396 1 188.60 - - - 09/06/2022 1 2 000 680.00 - - - 10/06/2022 - - - 1 1 0.35 13/06/2022 3 2 000 680.00 1 1 999 699.65 14/06/2022 6 4 127 1 444.45 - - - 15/06/2022 8 11 873 3 918.09 2 3 767 1 243.11 16/06/2022 3 3 199 1 023.68 2 3 500 1 155.00 17/06/2022 1 801 248.31 4 1 157 381.81 20/06/2022 1 120 38.40 4 4 000 1 320.00 21/06/2022 2 3 880 1 241.60 - - - 22/06/2022 1 1 0.33 1 1 0.33 23/06/2022 - - - 4 6 000 2 040.00 24/06/2022 3 2 251 742.83 4 3 272 1 112.48 27/06/2022 3 1 284 436.56 3 2 729 955.15 28/06/2022 6 2 716 923.44 - - - 29/06/2022 3 753 248.49 - - - 30/06/2022 2 2 997 989.01 - - -

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220704005356/fr/