Onxeo : des données préliminaires "encourageantes" pour le médicament anticancer AsiDNA

Onxeo fait le point sur le programme de développement clinique de son candidat médicament first-in-class AsiDNA : la société fait état de données préliminaires encourageantes démontrées par l’analyse intermédiaire. Cet essai multicentrique de phase 1b/2 vise à évaluer l'innocuité et l'efficacité d'AsiDNA en association avec l'inhibiteur de PARP olaparib chez des patients atteints de cancer épithélial de l'ovaire, de cancer du sein et de cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CRPC) qui ont progressé lors d'un précédent traitement par inhibiteurs de PARP.



Shefali Agarwal, Présidente Directrice Générale, déclare : " Ce produit expérimental est en développement clinique en Europe depuis quelques années dans les tumeurs solides récurrentes. Dans les études cliniques réalisées à ce jour, AsiDNA semble être bien toléré avec une activité clinique encourageante chez les patients étudiés. L'activation de cette première étude aux États-Unis est une étape importante en vue de son développement clinique mondial ".



Onxeo est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants contre les tumeurs, ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l'ADN tumoral (DDR) et les oncogènes pilotes.