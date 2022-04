Onxeo nomme le Dr Shefali Agarwal au poste de Présidente directrice générale

> Le Dr Agarwal est Présidente du Conseil d'administration d'Onxeo depuis juin 2021

> La société présente les premiers éléments de sa stratégie de développement, comprenant la préparation d'un pré-IND meeting pour AsiDNA®, son inhibiteur first-in-class de la réponse aux dommages de l’ADN tumoral, et la mise en place d’une infrastructure aux Etats-Unis

> Un nouveau financement étend la visiblité financière d'Onxeo jusqu'au 2ème trimestre 2023

Onxeo S.A. (Euronext Growth Paris : ALONX, Nasdaq First North Copenhagen : ONXEO), ci-après « Onxeo » ou « la Société », société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l’ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, annonce aujourd'hui la nomination du Dr Shefali Agarwal au poste de Présidente directrice générale. Le Dr. Agarwal succède à Julien Miara, directeur chez Invus SAS, qui a été nommé Directeur général par interim en janvier 2022.

« J'ai cooperé étroitement avec le Dr Agarwal en sa qualité de Présidente du conseil d'administration pour développer notre société, renforcer notre conseil d'administration et, surtout, faire progresser notre portefeuille de produits. Il est devenu très clair pour moi et le conseil d'administration que le Dr Agarwal, qui possède une vaste expérience dans le développement de médicaments, était le bon choix pour assumer le rôle de Présidente directrice générale », a déclaré Julien Miara, Directeur général par interim. « Elle possède l'expertise nécessaire pour travailler avec notre équipe chevronnée et faire progresser rapidement AsiDNA® en clinique, développer notre portefeuille de produits précliniques et offrir à Onxeo une visibilité internationale, compte tenu de sa visibilité auprès de la communauté des investisseurs américains. »

Le Dr Agarwal est médecin de formation et elle était, jusqu'à récemment, directrice médicale et du développement chez Epizyme, Inc. une société biopharmaceutique développant de nouvelles thérapies épigénétiques pour le cancer, où elle dirigeait le développement clinique mondial et la stratégie réglementaire. Elle restera conseillère d'Epizyme tout en remplissant ses fonctions chez Onxeo.

« Je suis honorée de devenir la Présidente directrice générale d'Onxeo et je me réjouis de travailler plus étroitement avec cette équipe talentueuse alors que nous continuons à développer l'entreprise. Compte tenu de ma large expérience en oncologie, je suis confortée par le travail que nous avons accompli chez Onxeo et par les opportunités générées par notre plateforme platON® », a déclaré le Dr Shefali Agarwal. « Tandis que nous continuons à faire progresser AsiDNA®, notre inhibiteur first-in-class de la réponse aux dommages de l’ADN tumoral, en clinique et que nous menons des études précliniques de preuve de concept avec OX401, notre agoniste PARP de nouvelle génération, et ses versions optimisées, nous chercherons continuellement des moyens d'obtenir les meilleurs résultats cliniques pour les patients. Je suis également heureuse de constater que nous allons recentrer nos efforts de recherche clinique vers les États-Unis, en y développant notre infrastructure et en étoffant notre équipe dans le Massachusetts, un pôle biotechnologique en pleine expansion. Le nouveau financement obtenu de nos deux principaux actionnaires, qui soutiennent notre vision, nous aidera à atteindre nos objectifs avec une visibilité financière étendue jusqu'au deuxième trimestre 2023. »

Avant de rejoindre Epizyme en 2018, le Dr Agarwal a assuré divers postes de direction dans la recherche médicale, le développement et les opérations cliniques, ainsi que les affaires médicales. Elle a exercé les fonctions de médecin-chef chez SQZ Biotech, où elle a construit et dirigé l'organisation du développement clinique, qui comprenait les opérations de recherche clinique et la fonction réglementaire. Avant SQZ Biotech, elle a occupé des postes de direction chez Curis et Tesaro. Chez Curis, elle a supervisé l'étude de phase 2 pour son inhibiteur double HDAC/PI3K dans le lymphome diffus à grandes cellules B, et l'étude de phase 1 dans les tumeurs solides pour son inhibiteur oral de points de contrôle. Chez Tesaro, elle a dirigé les demandes de mise sur le marché aux Etats-Unis et en Europe pour ZEJULA® (niraparib) dans le cancer de l'ovaire. Shefali a également occupé des postes à responsabilité chez Covidien, AVEO Oncology et Pfizer.

En plus de son diplôme de médecin, le Dr Agarwal est titulaire d'une maîtrise en santé publique et d'une maîtrise en sciences commerciales. Le Dr Agarwal est membre du Conseil d'administration de trois sociétés de biotechnologie américaines, ITB Med (non cotée), Gritstone Bio (NASDAQ : GRTS) et Fate Therapeutics (Nasdaq : FATE). Elle fait également partie du conseil consultatif scientifique d'Imvax, Inc. et est la fondatrice de la Cancer Shakti Foundation, une fondation bénévole à but non lucratif qui se consacre à la sensibilisation aux problématiques liées au cancer.

Le Dr Robert L. Coleman, membre du Conseil d'administration d'Onxeo et directeur scientifique de US Oncology Research, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir le Dr Agarwal au sein d'Onxeo en tant que Présidente directrice générale. Elle apporte à Onxeo une expertise et une acuité clinique uniques, fondées sur un parcours réussi à des postes de direction au sein de plusieurs sociétés biopharmaceutiques. Cette expérience lui apporte une vision claire des besoins cliniques non satisfaits, de l’environnement thérapeutique, des processus réglementaires et de la gestion du financement, qui sera déterminante pour mener à bien la stratégie de développement des médicaments et la croissance de l'entreprise. C'est un grand honneur pour moi de travailler à ses côtés afin d'amener en clinique des actifs thérapeutiques fondés sur un mode d’action très original. Au nom du Conseil d'administration d'Onxeo, nous souhaitons la bienvenue au Dr Agarwal dans son nouveau rôle de direction. »

À propos d’Onxeo

Onxeo (Euronext Growth Paris : ALONX, Nasdaq First North Copenhagen : ONXEO) est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe de nouveaux médicaments contre le cancer en ciblant les fonctions de l'ADN tumoral par des mécanismes d'action sans équivalents dans le domaine très recherché de la réponse aux dommages de l’ADN (DDR). La Société se concentre sur le développement de composés novateurs first-in-class ou disruptifs (internes, acquis ou sous licence) depuis la recherche translationnelle jusqu’à la preuve de concept clinique chez l’homme, un point d'inflexion créateur de valeur et attrayant pour de potentiels partenaires.

platON est la plateforme de chimie des oligonucléotides leurres d’Onxeo, dédiée à la génération de nouveaux composés innovants destinés à enrichir le portefeuille de produits de la Société.

AsiDNA, le premier composé de platON, est un candidat first-in-call au stade clinique, très différencié dans le domaine de la réponse aux dommages de l'ADN (DDR) appliqué à l’oncologie. Son mécanisme de leurre et d'agoniste agissant en amont de multiples voies DDR entraîne des propriétés antitumorales distinctives, notamment la capacité de prévenir ou d'abroger la résistance tumorale aux thérapies ciblées telles que les inhibiteurs de PARP et une forte synergie avec les agents endommageant l'ADN tumoral tels que la radio/chimiothérapie. AsiDNA fait actuellement l'objet d'études cliniques en combinaison dans des tumeurs solides difficiles à traiter.

OX401 est un nouveau candidat généré par platON, conçu pour être un puissant agoniste de PARP, agissant à la fois sur la réponse aux dommages de l'ADN et sur l'activation de la réponse immunitaire, sans induire de résistance. OX401 est en phase d’optimisation et de preuve de concept préclinique, seul et en association avec des immunothérapies.

Pour plus d’informations, visitez www.onxeo.com.

Déclarations prospectives

