Onxeo : présentera de nouvelles données précliniques mettant en évidence la capacité d'AsiDNA™ à lutter contre la résistance tumorale et à protéger de la toxicité des traitements anticancéreux lors du congrès annuel de l'AACR 2022

AsiDNA™ surmonte la résistance aux inhibiteurs de tyrosine kinase dans des modèles de cancer du poumon

AsiDNA™ protège les cellules saines lorsqu'il est associé aux traitements antitumoraux conventionnels

Paris (France), le 31 mars 2022 - 18h CEST - Onxeo S.A. (Euronext Growth Paris : ALONX, Nasdaq First North Copenhagen : ONXEO), ci-après « Onxeo » ou « la Société », société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l'ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, annonce aujourd'hui la présentation de nouvelles données précliniques confirmant les capacités d'AsiDNA™ à protéger de la toxicité des traitements anticancéreux et à lutter contre la résistance tumorale lors de sessions de posters et de sessions orales au prochain congrès annuel de l'American Association for Cancer Research (AACR Annual Meeting 2022, 8-13 avril 2022).

La présentation orale décrira l'efficacité avec laquelle AsiDNA™ a empêché l'émergence de résistances aux inhibiteurs de tyrosine kinase dans plusieurs modèles d'addiction oncogénique et soulignera l'opportunité thérapeutique d'associer AsiDNA™ aux inhibiteurs de tyrosine kinase (TKI) pour surmonter la résistance dans un contexte clinique. Ces données ont été obtenues dans le cadre de la collaboration avec le Pr. Gilles Favre (Centre de Recherche en Cancérologie de Toulouse).

La présentation du poster étaie le potentiel d'AsiDNA™ à protéger les cellules saines de la toxicité de plusieurs traitements anticancéreux. Lorsqu'il est associé à différents traitements anticancéreux (carboplatine +/- paclitaxel en traitement de longue durée, radiothérapie, doxorubicine, inhibiteurs de PARP), AsiDNA™ active sa cible nucléaire uniquement dans les cellules en cours de division, tout en préservant les cellules saines non proliférantes. De plus, dans certaines cellules saines proliférantes, AsiDNA™ induit un arrêt de leur division ou booste leur activité de réparation de l'ADN, les protégeant ainsi des effets toxiques des traitements anti-cancer. Ces données ont été obtenues dans des modèles in vivo et in vitro dans le cadre de la collaboration avec le Pr. Marie Dutreix (Institut Curie).

Wael Jdey, Preclinical Lead of Onxeo, déclare : « Ces nouvelles données acceptées pour présentation à l'AACR 2022 complètent l'ensemble des données précliniques et cliniques obtenues avec AsiDNA™. Avec son mécanisme d'action original, AsiDNA™ a montré sa capacité à agir sur de nouveaux modèles précliniques présentant une résistance tumorale aux TKI, notamment à l'osimertinib dans des modèles de cancer du poumon non à petites cellules présentant une mutation de l'EGFR. Nous sommes ravis de présenter ces données à la communauté scientifique et sommes impatients d'entamer les prochaines étapes du plan de développement d'AsiDNA™. »

Session : MS.ET03.01 - Elucidating Disease Biology and Drug Resistance Mechanisms

Date/Heure : 10 avril 2022 - 21h35 - 21h50 (CEST)

Accéder à l'abstract (en anglais) : La molécule AsiDNA®, qui interfère dans la réparation de l'ADN, permet de surmonter la résistance aux inhibiteurs de tyrosine kinase dans le cancer du poumon

Session : PO.ET04.02 - DNA Damage Response and Repair

Date/Heure : 12 avril 2022 - 15h - 18h30 (CEST)

Accéder à l'abstract (en anglais) : Le traitement par AsiDNA® protège les cellules saines de la toxicité des traitements anticancéreux