Onxeo : publie ses résultats financiers du 1er semestre 2021 et fait le point sur ses activités

Trésorerie de 24,5 M€ au 30 juin 2021, offrant une visibilité financière jusqu'à fin 2022 et permettant d'accélérer le développement de l'entreprise et de son portefeuille

Préparation d'un plan clinique ambitieux pour AsiDNA™, dont la mise en œuvre débutera à l'automne 2021

Paris (France), le 29 juillet 2021 - 18h CEST - Onxeo S.A. (Euronext Growth Paris : ALONX, Nasdaq First North Copenhagen: ONXEO), ci-après « Onxeo » ou « la Société », société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l'ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, publie aujourd'hui ses résultats financiers semestriels consolidés au 30 juin 2021, et fait le point sur ses activités.

Judith Greciet, directrice générale d'Onxeo, déclare : « Capitalisant sur les avancées de l'année 2020, le 1er semestre 2021 a été marqué par le renforcement de nos ressources financières et la poursuite de nos différents programmes précliniques et cliniques.

En ce qui concerne AsiDNA™, les données obtenues au cours du semestre confirment les propriétés exceptionnelles de ce candidat-médicament et vont permettre d'élargir le champ des perspectives cliniques.

Le mécanisme d'action très original d'AsiDNA™, consistant à détourner les fonctions de réparations de l'ADN, est à l'origine de ses propriétés antitumorales inédites, comme la capacité de lutter contre la résistance des tumeurs à plusieurs classes importantes de thérapies ciblées[1], d'induire une déficience de la voie de réparation HR, nécessaire pour que les PARPi soient pleinement efficaces[2], d'augmenter l'efficacité des traitements de référence comme la chimiothérapie[3]. D'autres propriétés comme l'action sur le métabolisme des tumeurs et la réponse immunitaire antitumorale sont aussi à l'étude.

Nous nous sommes entourés depuis quelques semaines d'un Comité scientifique composé de membres éminents de la communauté médicale et scientifique internationale, dans les domaines du DDR, de la résistance aux traitements et plus globalement du développement de médicaments en oncologie. La nomination du Dr Shefali Agarwal, spécialiste internationale du développement clinique, à la présidence de notre Conseil d'administration, est également un signal fort d'un nouvel axe stratégique pour le développement de la Société.

Avec leur soutien et avis éclairés, nous sommes en train de revisiter les opportunités et priorités de développement d'AsiDNA™, afin de mettre en œuvre, dès cet automne, un plan clinique international ambitieux qui visera à maximiser sa valeur en ciblant les indications et associations les plus fortement créatrices de valeur.

Dans l'intervalle, l'étude REVOCAN d'AsiDNA™ en association avec les inhibiteurs de PARP se poursuit sous la conduite de son promoteur, Gustave Roussy, et l'étude AsiDNA™ Children, promue par l'Institut Curie pour évaluer AsiDNA™ associé à la radiothérapie dans le gliome de haut grade (HGG) récurrent chez l'enfant, devrait également débuter cette année.

Par ailleurs, nous avons sécurisé la visibilité financière d'Onxeo jusqu'à au moins fin 2022, notamment par le biais d'une augmentation de capital avec maintien du DPS largement suivie par nos actionnaires, et en particulier par nos actionnaires de référence, Invus et Financière de la Montagne.

Enfin, ce 1er semestre 2021 a encore largement été soumis aux aléas de la pandémie mondiale, et je tiens à remercier chaleureusement les équipes Onxeo, nos partenaires et nos actionnaires pour leur implication et leur soutien sans faille qui nous permettent d'aborder avec confiance et sérénité les étapes stratégiques majeures qui seront franchies dans les 18 prochains mois. »

[1] Données présentées aux réunions de l'ACCR 2020 et 2021

[2]Communiqué du 9 juin 2021

[3]Long Stabilization and Disease Control with AsiDNA™, a first-in-class DNA Repair Inhibitor in Combination with Carboplatin Oncology & Cancer Case Reports 2021, Vol.07, Issue 2, 001-007 - Dr Nuria Kotecki - March 2021