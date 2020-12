ONXEO : transfert de cotation sur Euronext Growth Paris le 15 décembre

La biotech Onxeo a annoncé le transfert de cotation de ses actions du marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris le 15 décembre 2020. Le transfert sur Euronext Growth Paris vise à permettre à Onxeo d'être cotée sur un marché plus approprié à la taille de l'entreprise, à diminuer les coûts liés à la cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers. La demande de transfert a été approuvée par le Comité des Admissions d'Euronext le 9 décembre 2020.



"Onxeo continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant la société, conformément au règlement européen sur les abus de marché (règlement MAR)", a déclaré le groupe.