Onxeo S A : publie ses résultats financiers 2020 et fait le point sur ses activités et perspectives

Plusieurs étapes cliniques majeures franchies en 2020 par AsiDNA™, avec de premiers résultats prometteurs en association avec la chimiothérapie et le lancement d'une étude pour évaluer l'abrogation de la résistance à une thérapie ciblée

Trésorerie de 14,5 M€ au 31 décembre 2020, renforcée par 14,7 M€ de nouveaux financements obtenus début 2021

Visibilité financière étendue jusqu'à fin 2022 permettant l'expansion du développement clinique et industriel d'AsiDNA™

Paris (France), le 21 avril 2021 - 17h45 CEST - Onxeo S.A. (Euronext Growth Paris : ALONX, Nasdaq First North Copenhagen: ONXEO), ci-après « Onxeo » ou « la Société », société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l'ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, publie aujourd'hui ses résultats consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, et fait le point sur ses activités et perspectives.

Judith Greciet, directrice générale d'Onxeo, déclare : « 2020 a été pour tous marquée par une crise sanitaire sans précédent. Elle aura pourtant permis à Onxeo de démontrer la résilience de ses équipes et de sa stratégie. Le programme clinique d'AsiDNA™, notre candidat phare, a en effet progressé de manière très significative en 2020 sur ses deux axes de développement, synergie d'efficacité avec les casseurs d'ADN comme radio ou chimiothérapie, et lutte contre la résistance des tumeurs aux thérapies ciblées.

Sur le premier axe, les signaux d'efficacité positifs obtenus dans DRIIV-1b, associant AsiDNA™ à des chimiothérapies de référence, ont permis de lancer la préparation d'une phase 2 randomisée dans le cancer du poumon. Son design adaptatif permettrait de la transformer en étude pivot sur la base de premiers résultats positifs. Le recrutement débutera au 2ème semestre 2021, dès l'obtention de l'accord des autorités réglementaires. Nous avons aussi initié un programme pédiatrique de phase 1b/2 avec l'Institut Curie dans le gliome de haut grade récurrent, un cancer du cerveau au pronostic sombre, contre lequel l'association d'AsiDNA™ avec la radiothérapie pourrait offrir un gain d'efficacité.

Dans la lutte contre la résistance aux thérapies ciblées, l'étude de phase 1b/2 Revocan, qui évalue l'effet d'AsiDNA™ sur la résistance à un inhibiteur de PARP dans le cancer de l'ovaire, a débuté fin 2020 et le recrutement des patientes se poursuit. Nous attendons désormais de premiers résultats de la part de Gustave Roussy, promoteur de l'étude, en deuxième partie d'année. De plus, les résultats récents présentés à l'AACR 2021 confirment l'effet d'AsiDNA™ sur les cellules pharmaco-tolérantes, une des causes de la résistance aux thérapies ciblées comme les inhibiteurs de PARP, de KRAS ou de tyrosine kinases. Ces résultats constituent une base solide pour réfléchir à une expansion du développement clinique d'AsiDNA™ dans d'autres combinaisons à très fort potentiel.

Enfin, les candidats OX400 ont confirmé en préclinique leur action sur le métabolisme des tumeurs et le système immunitaire, présageant d'associations cliniques prometteuses avec des immunothérapies.

Ce programme de R&D étendu et ambitieux reflète le potentiel significatif de nos candidats dans de multiples associations et aires thérapeutiques.

Au cours des douze derniers mois, nous avons aussi considérablement renforcé la structure financière et actionnariale d'Onxeo. Invus, investisseur international spécialiste des biotechnologies, a rejoint Financière de la Montagne au capital et au Conseil d'administration de la Société. Leur soutien a permis d'étendre notre horizon financier jusqu'à fin 2022, bien au-delà des jalons cliniques majeurs attendus dans les 18 prochains mois et valide notre stratégie d'expansion du développement clinique et industriel de nos candidats. »