Onxeo : augmentation de capital de 9,7 ME

Onxeo annonce aujourd'hui le résultat de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS), dont la souscription s'est déroulée du 19 au 31 mars en France et du 19 mars au 26 mars au Danemark.



Le montant brut de l'augmentation de capital, prime d'émission incluse, s'élève à 9,7 ME et se traduit par la création de 13 677 125 actions nouvelles, au prix de souscription unitaire de 0,71 euro.



' Les fonds levés vont permettre d'accélérer le développement d'AsiDNA au travers d'autres essais cliniques, notamment dans le cancer du poumon non à petites cellules, avec une étude de phase 2 conçue pour être transformée en essai pivotal potentiel. Le programme clinique devrait également inclure les États-Unis dans le cadre du plan d'accélération. En outre, nous allons élargir notre portefeuille avec d'autres composés issus de notre plateforme platON', a commenté Judith Greciet, directrice générale d'Onxeo,



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.