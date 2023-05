Totally décroche de multiples extensions de contrats d'une valeur de 12 millions de livres sterling

(Alliance News) - Totally PLC a décroché lundi de multiples extensions de contrats pour une gamme de services de soins urgents fournis dans le nord de l'Angleterre et les Midlands.

Totally est un fournisseur de soins de santé de première ligne, de services de remise en forme et de bien-être en entreprise basé à Derby, en Angleterre, au Royaume-Uni et en Irlande.

Les prolongations de contrat sont évaluées au total à environ 12 millions de livres sterling, selon Totally. Elles varient entre 6 et 12 mois et couvrent une gamme de services de soins urgents, notamment NHS 111, GP OOH et Clinical Assessment Services dans le Staffordshire, le Yorkshire et le Northumberland.

Les extensions soutiennent les prévisions de revenus pour l'année à venir.

"Nous fournissons les services NHS 111, GP OOH et CAS dans le Staffordshire et le North East depuis plus de 10 ans et je suis ravie que nous puissions continuer à fournir ces services essentiels", a déclaré Wendy Lawrence, directrice générale.

"Les prolongations de contrat apportent une contribution importante aux recettes futures en décrochant la poursuite des contrats existants au-delà de leur durée initiale. Cela démontre la solidité de nos relations avec les commanditaires et la qualité des services que nous fournissons".

Les actions de Totally étaient en hausse de 4,2 % à 21,52 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Holly Beveridge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.