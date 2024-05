oOh!media Limited est une société de médias hors domicile (OOH) basée en Australie. La société offre aux annonceurs la possibilité de créer un engagement profond entre les personnes et les marques à travers divers portefeuilles d'affichage en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle investit également dans la technologie. Son portefeuille comprend des écrans routiers numériques et classiques de grand format ; des panneaux numériques et classiques de grand et petit format situés dans des zones de vente au détail telles que les centres commerciaux ; des panneaux numériques et classiques de grand et petit format dans les terminaux d'aéroports, les salons et à bord des avions ; des panneaux de mobilier urbain numériques et classiques ; de la publicité numérique et classique dans les couloirs de transports publics, y compris ferroviaires, et des panneaux numériques et classiques dans des environnements à forte fréquentation, tels que les universités et les immeubles de bureaux. Elle fournit également des services de création publicitaire et d'impression. Elle dispose d'un réseau de plus de 37 000 emplacements numériques et statiques, notamment le long des routes, dans les aéroports, les gares ferroviaires, les arrêts de bus, etc.

Secteur Publicité et marketing