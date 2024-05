Ooma, Inc. est une plateforme de communication intelligente pour les entreprises et les consommateurs. La société crée des expériences connectées pour les entreprises, les consommateurs et les fournisseurs de services, par le biais de plateformes et de services de communication intelligents basés sur le cloud. Pour les entreprises de toutes tailles, elle fournit des fonctions avancées de voix et de collaboration, y compris la messagerie, les assistants virtuels intelligents et la vidéoconférence. Elle offre une gamme de solutions pour répondre aux besoins de chaque entreprise, ainsi qu'une assistance personnalisée pour résoudre tous les problèmes liés au déploiement et à la maintenance des services Ooma. Les solutions de la société comprennent Ooma Office, Ooma Enterprise, Ooma AirDial et OnSIP, collectivement appelées Ooma Business. Ooma Office est un système de communication multi-utilisateurs basé sur le cloud pour les petites et moyennes entreprises, conçu pour gérer les communications à l'intérieur et à l'extérieur du bureau. Ooma Office Pro offre, entre autres, la vidéoconférence HD (Ooma Meetings), l'enregistrement des appels, l'analyse des appels et la correspondance des informations sur l'appelant.

Secteur Services intégrés de télécommunications