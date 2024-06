Ooredoo QPSC est une société basée au Qatar qui fournit des services de télécommunications nationaux et internationaux. La société a sept secteurs à présenter, qui sont basés sur leur zone géographique. Ooredoo Qatar est un fournisseur de services de télécommunications nationaux et internationaux au Qatar. Asiacell est un fournisseur de services de télécommunications mobiles en Irak. Le groupe NMTC est un fournisseur de services de télécommunications mobiles au Koweït et dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Indosat Ooredoo est un fournisseur de services de télécommunications, tels que les services cellulaires, les télécommunications fixes, le multimédia, la communication de données et les services Internet en Indonésie. Ooredoo Oman est un fournisseur de services de télécommunications mobiles et fixes à Oman. Ooredoo Myanmar est un fournisseur de services de télécommunications mobiles et fixes au Myanmar. Le secteur Autres comprend certaines des filiales de la société, qui sont des fournisseurs de services sans fil et de télécommunications.

Secteur Services intégrés de télécommunications