Groupe Open Inc, anciennement RPA Holdings Inc, est une société japonaise spécialisée dans la gestion d'entreprise. La société opère à travers deux segments. Le segment de l'externalisation des robots est une initiative visant à remplacer les tâches routinières pour le compte des humains en apprenant les actions de traitement humain telles que la saisie et l'intégration des données, et en enregistrant le processus de travail. Le segment de la transformation robotique développe le service de publicité basé sur la performance PRESCO. Grâce à l'automatisation des processus robotiques (RPA), l'entreprise collecte, compile et établit des rapports sur les données marketing telles que les mots-clés de recherche et les données de classement des recherches pour l'industrie de la publicité en ligne, y compris les agences de publicité et les sociétés de médias en ligne.

Secteur Services et conseils en informatique