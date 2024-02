Open Lending Corporation est un fournisseur de services d'analyse des prêts, de tarification des prêts en fonction du risque, de modélisation du risque et de technologie de prise de décision automatisée pour les prêteurs automobiles dans l'ensemble des États-Unis. Elle fournit des outils de prêt et d'analyse des risques aux coopératives de crédit, aux banques régionales, aux sociétés de financement et aux sociétés de financement captives des constructeurs automobiles. Elle opère également en tant qu'administrateur tiers qui gère les réclamations d'assurance et les ajustements de primes sur les prêts automobiles. Son produit phare, Lenders Protection Platform (LPP), est une plateforme de prêt automobile basée sur le cloud. LPP prend en charge les prêts accordés à des emprunteurs de premier ordre ou non et est conçue pour souscrire une assurance contre le défaut de paiement en reliant les prêteurs automobiles aux compagnies d'assurance. La plateforme utilise des modèles de tarification basés sur le risque qui permettent aux prêteurs automobiles d'évaluer le risque de crédit d'un emprunteur potentiel à l'aide d'une analyse basée sur des données. Les modèles de risque LPP utilisent un score pour évaluer et tarifer le risque sur les demandes de prêt automobile. LPP dessert plus de 438 prêteurs.

Indices liés Russell 2000