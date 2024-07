OpenText Corporation est une société canadienne de gestion de l'information qui fournit des logiciels et des services. La plateforme et les services complets de gestion de l'information de la société offrent des solutions sécurisées et évolutives aux entreprises internationales, aux petites et moyennes entreprises (PME), aux gouvernements et aux consommateurs du monde entier. Elle dispose d'un portefeuille complet et intégré de solutions de gestion de l'information fournies à l'échelle dans l'OpenText Cloud, permettant aux organisations de maîtriser le travail moderne, d'automatiser la livraison et la modernisation des applications, et d'optimiser leurs chaînes d'approvisionnement numériques en réunissant le nuage de contenu, le nuage de cybersécurité, le nuage de réseau d'entreprise, son nuage de gestion des opérations, le nuage d'automatisation des applications et le nuage d'analytique et d'intelligence artificielle. Les solutions de l'entreprise vont de la connexion des chaînes d'approvisionnement numériques à la gestion des processus de ressources humaines, en passant par l'amélioration de la gestion des services informatiques dans les secteurs de la fabrication, de la vente au détail et des services financiers.

Secteur Logiciels