Opendoor Technologies Inc. exploite une plateforme numérique pour l'immobilier résidentiel qui permet aux consommateurs d'acheter et de vendre leur maison. Grâce à son application mobile et à son site Web, les vendeurs peuvent recevoir une offre d'achat concurrentielle en ligne. Les acheteurs peuvent utiliser l'application ou le site Web pour visiter eux-mêmes ou virtuellement les maisons à leur convenance, rechercher un financement, soumettre une offre et conclure dans les délais prévus. La société acquiert des maisons directement auprès de vendeurs individuels et les revend à des acheteurs, y compris des consommateurs individuels et des investisseurs institutionnels. Après avoir acquis une maison, elle effectue généralement les rénovations et les réparations nécessaires avant de la mettre en vente sur son site Web, son application mobile, les services d'inscription multiple (MLS) et d'autres portails immobiliers en ligne. Elle effectue une évaluation virtuelle de l'intérieur de la maison et une évaluation de l'extérieur sans contact pour vérifier les informations sur la maison. Ses services comprennent Buy with Opendoor, List with Opendoor, Opendoor Home Loans, et title and escrow.

Secteur Services immobiliers