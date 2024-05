Opendoor Technologies Inc. fournit une plateforme numérique pour les transactions immobilières résidentielles. En s'appuyant sur les logiciels, la science des données, la conception de produits et les opérations, la société construit une plateforme technologique pour l'immobilier résidentiel qui offre aux acheteurs et aux vendeurs une expérience numérique à la demande. Ses produits comprennent Sell to Opendoor, List with Opendoor et Opendoor Marketplace. Sell to Opendoor permet aux vendeurs d'utiliser son produit principal pour vendre leur maison directement à Opendoor, qui la revend ensuite à un acheteur. En vendant à Opendoor, les propriétaires peuvent éviter le stress des visites libres, la coordination des réparations, le chevauchement des hypothèques et l'incertitude qui peut découler de la mise en vente d'une maison sur le marché libre. Sa place de marché à capital limité met en relation les vendeurs de maisons avec des acheteurs institutionnels et particuliers, facilitant ainsi les transactions sans qu'Opendoor ne devienne propriétaire de la maison. Son produit de mise en vente est disponible dans 17 marchés Opendoor.

Secteur Services immobiliers