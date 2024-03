Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro est une société basée en Italie, engagée dans les services d'emploi. La société est basée sur une entité de recrutement qui se concentre sur la fourniture d'activités de recrutement spécialisées. Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro répond aux besoins de ses clients dans les secteurs spécialisés suivants : industrie, santé, distribution de détail, banque et finance, communications et technologies de l'information, hôtellerie, restauration et sport. La société propose, entre autres, des services d'externalisation et de dotation en personnel, des contrats de fourniture temporaire et permanente, des formations, des services de conseil, d'intermédiation et de gestion. Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro opère à travers 120 agences.