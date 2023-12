(Alliance News) - Openjobmetis Spa a annoncé mardi la signature d'un accord préliminaire pour l'acquisition de 100% du capital de Just On Business Spa et de 100% du capital de sa filiale Deine Group Srl.

Le montant convenu est de 29,7 millions d'euros à payer en espèces. Un accord de non-concurrence de trois ans avec les actionnaires fondateurs pour un montant total de 2,2 millions d'euros doit également être signé.

Just on Business, fondée en 1998 par les familles Molinari et Rombelli, est une agence de placement active en Italie, spécialisée dans les secteurs de la santé et de l'ingénierie. En 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 97,1 millions d'euros et un EBITDA d'environ 2,5 millions d'euros.

Deine Group, quant à lui, a été fondé en 2014 par Alberto Cetti et propose des services complémentaires au développement de l'administration. En 2022, il a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3,3 millions d'euros et un Ebitda d'environ 500 000 euros.

Marco Vittorelli, président du groupe Openjobmetis, a déclaré : "Avec l'acquisition de Just On Business, nous confirmons la stratégie de croissance qui nous a permis d'être parmi les principaux acteurs du marché italien jusqu'à présent. Une fois de plus, nous avons démontré notre engagement et notre volonté, même à travers des transactions extraordinaires, de créer de la valeur pour les actionnaires qui ont fait confiance à notre investissement dans Openjobmetis au cours des dernières années".

"Comme par le passé, a conclu M. Vittorelli, la transaction représente une nouvelle étape importante, mais pas la dernière, et un nouveau point de départ pour le chemin que, avec ceux qui ont toujours cru en nous, nous continuons à suivre avec l'enthousiasme qui nous a toujours distingués".

L'action d'Openjobmetis a clôturé dans le vert mardi, en hausse de 8,1 %, à 12,75 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

